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Vélemény

Alkalmi cikk a kommunizmus állásáról

(A maradék normális németnek.)

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Bayer Zsolt
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németországbíróságafd 2026. 08. 27. 20:20
Fotó: Europress/AFP/Sebastian Willnow
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Teljesen világos. „Nem automatikus”. Meg vagyunk hatódva. Persze Szász-Anhalt tartományban „szigorúbb a helyzet”, ott „az AfD tagjai és támogatói fegyverjogi szempontból megbízhatatlannak minősülnek.”

Ez is teljesen világos.

De nem hagyott nyugodni a dolog, tovább kutattam. Ezeket találtam:

„Több mint 100 AfD-tagot fenyegettek fegyvereik elkobzásával.

Szász-Anhalt tartomány Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága úgy döntött, hogy az AfD (Alternatíva Németországért) tagjai és támogatói Szász-Anhaltban elveszíthetik fegyvertartási engedélyüket. A bírák elegendő jogi alapot találtak az engedélyek visszavonására. Míg a Belügyminisztérium korábbi álláspontjában igazolást nyert, az AfD politikusai alkotmányjogi panasz benyújtását fontolgatják.

Áttekintés:

Több mint 120 visszavonási eljárást vizsgáltak felül

Miért veszíthetik el az AfD tagjai a fegyvertartási engedélyüket?

A bíróság ismerteti a fegyvertörvényben a megbízhatatlanság feltételeit

Az AfD alkotmányos panaszt fontolgat a döntések ellen

A Zöldek a fegyvertartási engedélyek további ellenőrzését követelik.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság fegyverkezeléssel kapcsolatos döntéseit követően Szász-Anhaltban több mint 100 AfD-tagot szerelhetnek le. A belügyminisztérium egy megkeresésre válaszul kijelentette, hogy ezeket az ítéleteket lehetőségként fogja felhasználni arra, hogy «ösztönözze az alacsonyabb szintű fegyverhatóságokat a megkezdett út folytatására».

A fegyverügyi hatóságokat már 2024-ben tájékoztatták arról, hogy jogilag kötelesek ellenőrizni az AfD tagjainak fegyvereinek megbízhatóságát. «A fegyverügyi hatóságok eleget tettek ennek.»

Több mint 120 visszavonási eljárást vizsgáltak már felül.

2025 elején Szász-Anhaltban 21 vadászati célú lőfegyvertartási engedély, 51 sportcélú engedély és 50, az AfD állami szövetség tagjai által kiállított kisméretű lőfegyver-engedély volt érvényben, amelyek visszavonási eljárását a hatóságok vizsgálták.

Tamara Zieschang belügyminiszter (CDU) kijelentette, hogy a szélsőségesek fegyvertartása veszélyt jelent mind a demokratikus jogállamiságra, mind minden egyes állampolgárra. «Ezért a fegyverhatóságok kötelesek voltak és kötelesek megvizsgálni az AfD állami szövetség tagjainak fegyvertörvény szerinti megbízhatóságát, amely köztudottan jobboldali szélsőséges.»

Miért veszíthetik el az AfD tagjai a fegyvertartási engedélyüket?

A Szász-Anhalt tartományi Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (OVG) tisztázta, hogy az AfD tagjai párttagságuk miatt elveszíthetik fegyvertartási engedélyüket. «A lakosság fegyverek jelentette szélsőséges veszélyektől való védelme érdekében az államnak nem kell megvárnia, amíg bűncselekmények vagy károk történnek, hanem előre minimalizálhatja a kockázatokat» – jelentette ki a bíróság.

A fegyverhatóságoknak most már jogi alapjuk van az AfD tagjainak fegyvertartási engedélyeinek visszavonására .

Ezekben a konkrét esetekben az illetékes rendőrkapitányság három személy fegyvertartási engedélyét vonta vissza. A jelentések szerint ezek a személyek az AfD (Alternatíva Németországért) tagjai vagy támogatói voltak Szász-Anhalt tartományban. A három személy fellebbezett a visszavonás ellen.

A bíróság ismerteti a fegyvertörvényben a megbízhatatlanság feltételeit

A fegyvertartási engedély a törvényileg előírt engedély lőfegyverek kezelésére, birtoklására vagy hordására Németországban. A fegyvertörvény szabályozza a pontos követelményeket. E törvény szerint bárki, aki alkotmányellenes célokat követő szervezetet támogat, a fegyvertörvény értelmében megbízhatatlannak minősül. A bíróság tisztázta, hogy ez a szabályozás mind az AfD párt rendes tagjaira, mind az aktív támogatókra alkalmazható.

A Zöldek a fegyvertartási engedélyek további ellenőrzését követelik.

A Zöld Párt ezzel szemben üdvözölte a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság döntéseit. Belpolitikai szóvivőjük, Sebastian Striegel kijelentette, hogy csak azoknak szabadna engedélyezni a lőfegyver birtoklását, akik megbízhatóan garantálni tudják annak védelmét. Véleménye szerint a bíróság megerősítette, hogy az AfD állami szervezetben való tagság vagy annak támogatása, amelyet alkotmányellenesnek minősítenek, már önmagában is kizárja a szükséges megbízhatóságot. Ezért felszólítja a lőfegyver-hatóságokat, hogy most vizsgálják felül az AfD-tagok lőfegyvertartási engedélyeit, és fegyverezzék le az érintetteket. Úgy véli, hogy ehhez megfelelő jogalap áll rendelkezésre.

(Forrás itt: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/afd-mitglieder-verbot-gericht-102,waffenbesitz-afd-100.html)

Döbbenetes. Ismételjük csak meg a lényeget -bár ebben a kommunista, sztálinista-rákosista, teljesen szürreális rémálomban, ami ma Németország, minden lényeges, de azért ezeket kiemelhetjük:

„A Szász-Anhalt tartományi Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (OVG) tisztázta, hogy az AfD tagjai párttagságuk miatt elveszíthetik fegyvertartási engedélyüket. «A lakosság fegyverek jelentette szélsőséges veszélyektől való védelme érdekében az államnak nem kell megvárnia, amíg bűncselekmények vagy károk történnek, hanem előre minimalizálhatja a kockázatokat» – jelentette ki a bíróság.”

Továbbá:

„E törvény szerint bárki, aki alkotmányellenes célokat követő szervezetet támogat, a fegyvertörvény értelmében megbízhatatlannak minősül. A bíróság tisztázta, hogy ez a szabályozás mind az AfD párt rendes tagjaira, mind az aktív támogatókra alkalmazható.”

Hát ugye mennyire ismerős? „Az államnak nem kell megvárnia, hogy bűncselekmény történjen”, „megelőzheti” a bajt. Börtönbe hurcolhatja a kulákot meg a klerikális reakciót, felkötheti a rendszer ellenségeit, elveheti a neki nem tetsző párt tagjainak és támogatóinak vadászati engedélyét és fegyvereit.

Azután még ezt találtam:

„Nincsenek fegyverek az AfD-nek Szász-Anhaltban

(...)

Most már világos a helyzet, legalábbis Szász-Anhaltban: bárki, aki tagja az AfD állami szövetségnek, vagy aktívan támogatja azt, elveszítheti fegyvertartási engedélyét. Szász-Anhalt Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága (OVG) ezzel megerősítette a fegyverhatóságok pozícióját.

És ez egy fontos döntés: Szász-Anhalt szeptemberben új tartományi parlamentet választ. Az AfD tartományi ága különösen radikális – és egyben különösen erős is. A párt, amelyet megerősített jobboldali szélsőséges pártként tartanak számon, jelenleg egyértelműen vezeti a közvélemény-kutatásokat. A 2026-os tartományi választások után Szász-Anhaltban ideális esetben egyetlen pártból álló kormányt szeretne alakítani .

Az AfD egyértelmű utat követ a fegyvertörvények terén: kevesebb korlátozás, könnyebb hozzáférés. Egyes tagjai számára most éppen az ellenkezője következhet.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal már 2023-ban megerősítette, hogy a jobboldali szélsőséges szervezet az AfD Szász-Anhaltban. Mindazonáltal nem volt világos, hogy a pártban való puszta tagságnak lehetnek-e következményei a fegyvertörvény értelmében, amennyiben a pártot nem tiltotta be az Alkotmányvédelmi Bíróság. (...)

Az élet és a testi épség védelme érdekében mindegy, hogy valaki alkotmányellenes pártot vagy más alkotmányellenes szervezetet támogat. A lőfegyver-hatóságok és a közigazgatási bíróságok vizsgálják felül, hogy az állam kire bízhat lőfegyvert. A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. (...)

De egy bírósági végzés önmagában nem fog fegyvert elővenni a szekrényből. Most a lőfegyver-hatóságoknak kell cselekedniük. És pontosan ez történik már: Szász-Anhaltban jelenleg körülbelül 100, AfD-tagokat érintő ügyet vizsgálnak. (...)

A bíróság döntése jelenleg csak Szász-Anhaltra vonatkozik. Országos szinten továbbra sem világos, hogy a párttagságnak mikor lehetnek következményei a fegyvertörvény értelmében. Mindazonáltal a döntésnek valószínűleg az államhatárokon túl is lesznek következményei. Különösen azokban a tartományokban, ahol az AfD állami szervezeteit már megerősített jobboldali szélsőségesnek minősítették, további jogi eljárások következhetnek. (...)

«Nincsenek fegyverek az AfD-nek!» a WeAct oldalon

Thomas Günther 2025 júniusa óta követeli: «Nincsenek fegyverek az AfD-nek!» A WeAct petíciós platformon, a Campact-on indított egy petíciót, amelyet mára több mint 190 000 ember írt alá.

A fegyverek életveszélyessé teszik a politikai agitációt és az erőszakos fantáziákat a valós helyzetekben. (...)

Günther ezért felszólítja a szövetségi és a tartományi belügyminisztériumokat, hogy szigorúan vizsgálják ki, mely AfD-tagok birtokolnak fegyvert, és vonják vissza engedélyüket, ha teljesülnek a jogi követelmények. Az alkotmány ellenségeinek ugyanis nem szabadna fegyvert birtokolniuk. Ez Szász-Anhaltban ugyanúgy érvényes, mint a többi 15 szövetségi tartományban. Csatlakozzatok hozzánk, és követeljétek: «Nincsenek fegyverek az AfD-nek!»”

(Forrás itt: https://www.campact.de/blog/2026/08/keine-waffen-fuer-die-afd-in-sachsen-anhalt/)

Itt is emeljük ki a lényeget – ezt:

„Bárki, aki tagja az AfD állami szövetségnek, vagy aktívan támogatja azt, elveszítheti fegyvertartási engedélyét. Szász-Anhalt Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága (OVG) ezzel megerősítette a fegyverhatóságok pozícióját.

És ez egy fontos döntés: Szász-Anhalt szeptemberben új tartományi parlamentet választ. Az AfD tartományi ága különösen radikális – és egyben különösen erős is. A párt, amelyet megerősített jobboldali szélsőséges pártként tartanak számon, jelenleg egyértelműen vezeti a közvélemény-kutatásokat. A 2026-os tartományi választások után Szász-Anhaltban ideális esetben egyetlen pártból álló kormányt szeretne alakítani.”

Továbbá:

„A lőfegyver-hatóságok és a közigazgatási bíróságok vizsgálják felül, hogy az állam kire bízhat lőfegyvert. A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.”

Világos: az AfD túl erős – első pont.

„A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak” – második pont.

Tényleg? Örömmel venném, ha mondjuk Németország budapesti nagykövete meglepne bennünket egy hivatalos, megbízható és valós statisztikával például arról, hogy 2015 óta a Németországban elkövetett erőszakos bűncselekményeknek, terrorcselekményeknek, nemi erőszaknak illetve politikai okokból elkövetett erőszaknak, rendőrök ellen elkövetett erőszakos bűncselekményeknek hány százalékát követték el migránsok, muszlimok illetve szélsőbaloldali, anarchista és/vagy „zöld” idióták, és mindezen bűncselekmények hány százalékát követték el AfD-tagok, politikusok és a pártot támogató szimpatizánsok,

Van ilyen statisztika? Biztos van. Csak nem kötik az orrunkra, ami hagyján, de a németek orrára sem. De néhány nappal ezelőtt ezt olvashattuk:

„Megdöbbentő számok Németországból: meredeken emelkedett a külföldi bűnelkövetők aránya

Az emberöléssel gyanúsított külföldiek száma 77,1 százalékkal nőtt 25 év alatt. Németországban „sokkoló hírről” beszélnek.

A Németországban emberöléssel gyanúsított külföldiek száma 77,1 százalékkal nőtt 2000 és 2025 között. A szexuális bűncselekmények esetében a növekedés még drámaibb volt, 148,2 százalék ugyanebben az időszakban – derül ki a német kormánynak Stephan Brandner, az AfD parlamenti képviselőjének megkeresésére adott válaszából.

Összességében az erőszakos bűncselekményekben érintett külföldiek aránya 71,6 százalékkal nőtt 2000 és 2025 között, míg az egyszerű testi sértések száma 169,3 százalékkal emelkedett. A rablással vádolt külföldiek aránya viszonylag kis mértékben változott: 22,9 százalékkal nőtt 2000 óta. Ezzel szemben a zsebtolvajlással vádolt nem német állampolgárok száma csaknem megduplázódott (97,9 százalékkal nőtt). A csalásban érintett külföldiek aránya 45,3 százalékkal – írja a Junge Freiheit német lap.”

A cikkben további „érdekes adatokat böngészhetnek – forrás itt: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2026/08/nemetorszag-kulfoldi-bunelkovetok

Jó lenne tudni, vajon ezeknek az erőszaktevőknek, bűnözőknek, gyilkosoknak illetve terroristáknak hány százaléka AfD-tag?

Természetesen nem kérdeztem komolyan. És csak remélni tudom, hogy a német társadalom maradék normális része (mivel az AfD ma a legnépszerűbb, ezért kimondhatjuk, hogy a német társadalom többsége még normális) inkább előbb mint utóbb fellázad. Nekem mindegy, hogyan. A lényeg, hogy ennek a rákosista-sztálinista ötvenes éveknek véget vetnek valahogyan, és eltakarítják az összes idióta gazembert, akik immáron minimum tizenöt éve „kormányozzák” ezt a jobb sorsra érdemes országot, és eltakarítják az összes kommunista-anarchista-zöld barmot is.

Utána lehet menni vadászni...

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