Alkalmi cikk a kommunizmus állásáról

«Nincsenek fegyverek az AfD-nek!» a WeAct oldalon

Thomas Günther 2025 júniusa óta követeli: «Nincsenek fegyverek az AfD-nek!» A WeAct petíciós platformon, a Campact-on indított egy petíciót, amelyet mára több mint 190 000 ember írt alá.

A fegyverek életveszélyessé teszik a politikai agitációt és az erőszakos fantáziákat a valós helyzetekben. (...)

Günther ezért felszólítja a szövetségi és a tartományi belügyminisztériumokat, hogy szigorúan vizsgálják ki, mely AfD-tagok birtokolnak fegyvert, és vonják vissza engedélyüket, ha teljesülnek a jogi követelmények. Az alkotmány ellenségeinek ugyanis nem szabadna fegyvert birtokolniuk. Ez Szász-Anhaltban ugyanúgy érvényes, mint a többi 15 szövetségi tartományban. Csatlakozzatok hozzánk, és követeljétek: «Nincsenek fegyverek az AfD-nek!»”

(Forrás itt: https://www.campact.de/blog/2026/08/keine-waffen-fuer-die-afd-in-sachsen-anhalt/)

Itt is emeljük ki a lényeget – ezt:

„Bárki, aki tagja az AfD állami szövetségnek, vagy aktívan támogatja azt, elveszítheti fegyvertartási engedélyét. Szász-Anhalt Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága (OVG) ezzel megerősítette a fegyverhatóságok pozícióját.

És ez egy fontos döntés: Szász-Anhalt szeptemberben új tartományi parlamentet választ. Az AfD tartományi ága különösen radikális – és egyben különösen erős is. A párt, amelyet megerősített jobboldali szélsőséges pártként tartanak számon, jelenleg egyértelműen vezeti a közvélemény-kutatásokat. A 2026-os tartományi választások után Szász-Anhaltban ideális esetben egyetlen pártból álló kormányt szeretne alakítani.”

Továbbá:

„A lőfegyver-hatóságok és a közigazgatási bíróságok vizsgálják felül, hogy az állam kire bízhat lőfegyvert. A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.”

Világos: az AfD túl erős – első pont.

„A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak” – második pont.

Tényleg? Örömmel venném, ha mondjuk Németország budapesti nagykövete meglepne bennünket egy hivatalos, megbízható és valós statisztikával például arról, hogy 2015 óta a Németországban elkövetett erőszakos bűncselekményeknek, terrorcselekményeknek, nemi erőszaknak illetve politikai okokból elkövetett erőszaknak, rendőrök ellen elkövetett erőszakos bűncselekményeknek hány százalékát követték el migránsok, muszlimok illetve szélsőbaloldali, anarchista és/vagy „zöld” idióták, és mindezen bűncselekmények hány százalékát követték el AfD-tagok, politikusok és a pártot támogató szimpatizánsok,

Van ilyen statisztika? Biztos van. Csak nem kötik az orrunkra, ami hagyján, de a németek orrára sem. De néhány nappal ezelőtt ezt olvashattuk:

„Megdöbbentő számok Németországból: meredeken emelkedett a külföldi bűnelkövetők aránya

Az emberöléssel gyanúsított külföldiek száma 77,1 százalékkal nőtt 25 év alatt. Németországban „sokkoló hírről” beszélnek.

A Németországban emberöléssel gyanúsított külföldiek száma 77,1 százalékkal nőtt 2000 és 2025 között. A szexuális bűncselekmények esetében a növekedés még drámaibb volt, 148,2 százalék ugyanebben az időszakban – derül ki a német kormánynak Stephan Brandner, az AfD parlamenti képviselőjének megkeresésére adott válaszából.

Összességében az erőszakos bűncselekményekben érintett külföldiek aránya 71,6 százalékkal nőtt 2000 és 2025 között, míg az egyszerű testi sértések száma 169,3 százalékkal emelkedett. A rablással vádolt külföldiek aránya viszonylag kis mértékben változott: 22,9 százalékkal nőtt 2000 óta. Ezzel szemben a zsebtolvajlással vádolt nem német állampolgárok száma csaknem megduplázódott (97,9 százalékkal nőtt). A csalásban érintett külföldiek aránya 45,3 százalékkal – írja a Junge Freiheit német lap.”

A cikkben további „érdekes adatokat böngészhetnek – forrás itt: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2026/08/nemetorszag-kulfoldi-bunelkovetok

Jó lenne tudni, vajon ezeknek az erőszaktevőknek, bűnözőknek, gyilkosoknak illetve terroristáknak hány százaléka AfD-tag?

Természetesen nem kérdeztem komolyan. És csak remélni tudom, hogy a német társadalom maradék normális része (mivel az AfD ma a legnépszerűbb, ezért kimondhatjuk, hogy a német társadalom többsége még normális) inkább előbb mint utóbb fellázad. Nekem mindegy, hogyan. A lényeg, hogy ennek a rákosista-sztálinista ötvenes éveknek véget vetnek valahogyan, és eltakarítják az összes idióta gazembert, akik immáron minimum tizenöt éve „kormányozzák” ezt a jobb sorsra érdemes országot, és eltakarítják az összes kommunista-anarchista-zöld barmot is.

Utána lehet menni vadászni...