Mit olvas az új jobboldal?

Az általánosan elterjedt dekadens hajlam mellett van az új jobboldali kánonnak egy szigorú életfegyelmet sugárzó „pozitív”, illetve normatív oldala is. Szenvedélyes érdeklődés ébred a klasszikusok iránt. Nem irodalomként, hanem életprogramként olvassák az Iliászt vagy épp a Roland-éneket. Az új jobboldal egyik alapító atyja, Dominique Venner szerint az Iliász és az Odüsszeia énekei alkotják az „európai Bibliát”. Ennél több nem is kell. Ez az irodalmi fundamentalizmussal határos kezdetlegesség tökéletesen megfelel azoknak a radikálisoknak, akik a nyelv elpocsékolt, felhígított és szétfecsegett metanarratív erejét akarják visszaperelni a posztmoderntől. Ma távolról sem lehetetlen, hogy valakit az Iliász olvasása radikalizáljon, hiszen a radikalitás jellemző jobboldali értelmezése korunkban is az eredendőséggel és a kezdethez való visszatéréssel függ össze. Homérosz, Aiszkhü­losz, Szophoklész, Vergilius ehhez a kezdethez tartoznak. Nemkülönben a középkori legendák vagy a modern fantáziairodalom! Megannyi visszatérés, amely archaikus erők türelmetlen mocorgását idézi elő az olvasóban. Mintha az ősi törvény ismét teljesülni akarna.

Gottfried Benn Dorische Welt (1934) című esszéjét a Rajna mindkét partján olvassák. Ez a mű példázza legjobban, hogy az egyszerűség, a letisztultság, és a személyfeletti formák megszilárdításának vágya milyen közvetlenül torkoll archaizmusba. Alain de Benoist és Dominique Venner egy új kezdet igényével fordultak Homérosz felé, azért, hogy Hellász egykori nevelője formálja az új európai civilizáció gyermekeinek jellemét. Innentől viszont nem archaizmusról, hanem archeofuturizmusról beszélhetünk, mert a közelmúlt liberális civilizációjával szemben szövetkezik a régmúlt és a jövő. Az archaizmus sok mindent zárójelbe tesz, amit nélkülözhetetlen kultúrkincsnek tartanánk, így csaknem a neoprimitivizmussal határos. A heroikus életszemlélet jegyében például sokan éreznek mély megvetést „a filozófusok” iránt, akiket nem ismernek. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a filozófia ezekben a körökben Arthur Schopenhauerrel kezdődik és Nietzschével ér véget. Persze vannak, akiknek széles filozófiai horizontjuk van, és az ő jelenlétük sem lebecsülendő ebben a közegben.