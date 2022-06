Veszélyes játszma

Amikor 2022-re koccintontunk szilveszterkor, még nem sejtettük, hogy az év jelentős részét uralja az orosz–ukrán háború, a szomszédjaikat – így minket – is érintő káros mellékhatásaival együtt. De látva az egész Európát felkavaró (energia)biztonsági és gazdasági válságot, most legalább érdemes lenne kölcsönösen törekednünk a károk minimalizálására. Sajnos a Litvánia és Lengyelország közé ékelődő orosz exklávéval, Kalinyingráddal kapcsolatos friss fejlemények nem éppen megnyugtatóak, és – ahogyan az orosz–ukrán konfliktus főszereplői – az ebben érintettek is történelmi terheket cipelnek. Az aktuálpolitika csúf fintora lenne, ha Immanuel Kant, az „örök béke” filozófusának szülő- és nyughelye, a valamikori Königsberg a mostaninál is kiterjedtebb és pusztítóbb háború színterévé válna – amennyiben a szembenálló feleket cserben hagyná a józan eszük. A Moszkvával szemben hagyományosan és most is negatív érzelmeket tápláló Litvánia – amelynek nemrég az oroszoktól való függetlenségét is elvitatták – ugyan kis ország, de az Európai Unió mellett a NATO-nak is a tagja. Ezért különösen aggasztó, hogy az egymilliós Kalinyingrádra vonatkozó blokádfenyegetés azt is kockáztatja, hogy a Nyugat a mostani proxyhadviselésen túl közvetlenül is háborúba sodródhat az oroszokkal. Ez példátlan lenne, és el kell kerülni. De – minden riogatás nélkül – Ferenc Ferdinánd lelövésekor sem gondolta senki, hogy a folytatásba tízmilliók halnak bele.