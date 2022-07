A tudatlanság bukása

Minden jel szerint eme tisztségfosztással Fegyőr Bandi gyorsan hervadásnak indult politikai karrierjének is végleg befellegzett, mivel már második vezetői posztjáról rúgták ki. Mint emlékezetes: a pártelnöki stallumnak is búcsút kellett intenie tavaly októberben a balos előválasztási felsülése nyomán.

De adósak maradtunk annak bővebb indokolásával, miért is jó hír az igazság iránt fogékony közönség számára, ha egy liberálbalos szervezeten, párton belül tesznek lapátra egy riasztóan, ordítóan alkalmatlan egyént. Pusztán amiatt is üdvözlendő a józan ész felülkerekedése egy ellenzéki párt berkeiben, mivel még egy futballcsapatnak sem jó, ha nincsen semmilyen komoly vetélytársa. Ugyanígy a kormánypártoknak sem érdeke, ha minden ellenfél harmatgyenge, versenyképtelen. A parlamenti demokrácia lényegéhez tartozik, hogy legyen kormányképes ellenzék. A jelenlegi baloldalon azonban arat az alkalmatlanság, ezért a kevés észszerű gesztust is meg kell becsülni.

Fekete-Győr menesztése talán reális közelségbe hozhatja, hogy a többi inkompetens kádernek, a Karácsony Gergely-, Kanász-Nagy- és Tóth Bertalan-féléknek is kitelhet az ideje egyszer a baloldalon. Fegyőrrel sem csak az volt a súlyos probléma ugyanis, hogy a világról alkotott ismereteiben több volt a lyuk, mint az ementáli sajtban. Hisz ha valaki nem tudja, hogy nem szabad elektromos rollert víz alatt mosni, nem tudja, hogy mikor lesz az olimpia, nem ismeri a fővárosi kerületeket, és nincs tisztában azzal, hogy a napelem nem mini-atomerőmű, az még javítható, pótolható. A halmozottan bukott karrierpolitikus azonban zászlóvivője a balos büszke bárgyúságnak, amikor a tájékozatlanságot, a tudás kerülését tartják erénynek és a vezetői alkalmasság fő attribútumának. A leváltott frakcióvezető is fitogtatta a műveletlenségét, hogy ne maradjon le a liberális világtrendtől, és ez már nagy baj. Aki még csak nem is akar tanulni a hibáiból, mert érdemnek tekinti azokat, az menthetetlen.

Pártjában viszont mostantól énekelhetik: Fekete-Győr, ég veled! Te nem tudod, milyen jó nélküled!

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kiss Annamarie)