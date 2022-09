Idegenből akcióznak

Ezen talán még Palmiro Togliatti is halálra nevetné magát – ha nem lenne rég halott. A saját korában is kretén sztálinistának tartott olasz kommunista vezető pártjának egyik leszármazottja, a Demokrata Pártnak nevezett formáció amerikai pénzeket zsebelhetett be a vasárnapi olaszországi választások előtt. Nem a római amerikai követség folyósítja – ez snassz lenne –; kell hozzá „civil” szervezet, amely elvégzi az olasz melót. A csapatot Action for Democracynek hívják, vagyis akcióznak napjaink jolly joker hívószaváért, a demokráciáért (már amit ők értenek alatta), magyar hangjuk Korányi Dávid, Bajnai Gordon jobbkeze, tanácsadó testületükben pedig az Orbán-fóbiájukba beleőszült olyan nagyasszonyok és nagyurak foglalnak helyet, mint Kati Marton vagy ­Charles Gati.