Dollárlady halálra ölel

Power – sajnálatosan beszélő nevének jelentése: erő, hatalom – túlzás nélkül a balliberális amerikai külpolitika egyik fő alakítója, Barack Obama egykori tanácsadója, ENSZ-nagykövete, nem mellesleg David Pressman itteni nagykövet korábbi főnöke. Demonstratív budapesti felvonulása azt jelenti:

most már nyíltan megy a játék a 2026-os magyarországi választásokra.

De az sem biztos, hogy akarnak addig várni. Victoria („Ötmilliárd”) Nuland – a washingtoni külügy első számú héjája – 2014 elején egy lehallgatott beszélgetés szerint telefonon tollba mondta a kijevi amerikai nagykövetnek, kik legyenek benne a következő ukrán kormányban. Viktor Janukovicsot, az oroszbarát elnököt hetekkel később űzte el a kijevi főtérről elnevezett „Majdan-forradalom”, amelyről egyszer majd kiszámolják, mekkora szerepe lehetett benne az ötmilliárd zöldhasúnak.

A magyarországi ellenzékhez eddig is gurultak a dollárok: Soros Györgytől, a nevetséges módon mikroadományoknak nevezett utalásokból, illetve az amerikai kormánytól a Telexnek is csurrant-cseppent háromszázmillió forint. De a USAID új programja „a demokrácia fenntartására” szintet lép a hétmilliárd forintjával. Samantha Powernek nem kell Dobrev Klárával vagy Donáth Annával találkoznia, hogy eléjük pakolja a kötegeket egy gurulós bőröndből, amelyet még Eva Kailival közösen vásároltak. A USAID nem pancser módjára pénzel pártokat, hanem a magyarországi ellenzék „civil” hátországát stafírozza ki, hogy az – akárcsak Kijevben – ütőképes tömeget kovácsoljon egy atomizált szavazótáborból. Hátha így valamivel kevésbé lóg ki a lóláb. De annyira azért mégis kilóg, hogy már a tengerentúlon is szemet szúrjon. William Wolfe, a Trump-kormány helyettes államtitkára szerint a Soros-szervezetek most a „kulturális marxizmus” terjesztésére, a konzervatív magyar társadalom aláásására kapnak amerikai közpénzt. Az American Conservative című lap pedig azon ironizál,

sosem jó, ha Samantha Power azt mondja, a városban van, és kész segíteni.

Valóban, mi is megspórolnánk magunknak a Dollárlady ölelését, mielőtt nagy igyekeztében halálra szeretné a magyar társadalmat.