Engedelmes Joe újrázna

Több mint negyvenöt éve történt, hogy Joe Biden fivérei, Jimmy és Frank elhívták vacsorázni Jillt, a mostani amerikai elnök menyasszonyát, feltéve neki a kérdést: „Nézd, Jill! Mi azon dolgozunk, hogy a bátyánkból egy nap elnök legyen. Van-e kifogásod?” Jillnek nem volt, ez pedig történelemformáló erőnek bizonyult: a Biden család azóta is olajozottan működteti a delaware-i módszert, a szoft korrupciót. Csak a Hunter gyerek olyan idióta, hogy nem ismeri a játékszabályokat, így aztán botrányai országnak-világnak kiteregetik a családi szennyest. (Minderről bővebben, magyarul is: Ben Schreckinger: A Biden család.)

A derék Joe mindenesetre szorgalmasan lépdelt egyre feljebb a washingtoni tyúklétrán, a Família Kft. szépen gyarapodott. A valamikor jóvágású ír fiú egyre bennfentesebb lett, hosszú szenátori múltja alapján a rutintalan elnökjelölt, Barack Obama is felkérte 2008-ban a segédjének.

Onnantól pedig ment minden, mint a karikacsapás. A nyolcvanéves Joseph Robinette Biden tegnap bejelentette: 2024-ben is indul. Már most is a mindenkori legidősebb amerikai elnök, de ha újra nyerne és kitöltene egy teljes újabb ciklust, 2029-ben 86 évesen költözhetne ki a Fehér Házból.