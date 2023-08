Árnyékszék

A nemsemleges vécék számának növekedésével csökken a nők és lányok alapvető joga a magánélethez, a méltósághoz és a biztonsághoz – ezt nem más, mint Kemi Badenoch nőügyekért és egyenlőségért felelős miniszter mondta. Amivel nem is lenne gond, ha az illető valahol a világ köldökén kormányozná szakterületét, csakhogy ő a felvilágosodott Egyesült Királyságban őrzi a demokrácia lángját. Olvasom azt is, hogy miniszterelnöke, Rishi Sunak is „hadat üzent” a transzvécéknek, vagyis a nők jogait védi bőszen, hittel teljesen.