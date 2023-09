Zárcsere Vásárhelyen

Bevallom, nekem tökéletesen elegem van a kétszínű álkeresztyén szövegekből is. Márki-Zay és barátai látszólag kifogástalan hívők, legalábbis rendre alapos kiképzést kapunk tőlük a saját földi üdvtörténetükről. Aztán zárat cserélnek az épületen, megpróbálják elzavarni a gyerekeket az iskolából, elvágni az utakat, belegázolni a vetésbe. Ilyesmit utoljára a kommunisták végeztek Hódmezővásárhelyen, ugyanezzel a sunyi gyűlölettel, a saját érdekükben. Számomra Márki-Zay, Perintfalvi, Lukácsi, Molnár Róbert és a többi ezért nem keresztyén. Semmit nem érzékelek belőlük, csak azt, hogy miközben semmihez nem értenek, lerombolnának mindent, ami a magyar és keresztyén emberek javát szolgálja.

Ugyanakkor Hódmezővásárhely nem Márki-Zay tulajdona. Ez a város még akkor is lesz, működik majd, amikor erre az emberre már lázálomként sem emlékszünk már. Arról se feledkezzünk el, hogy a polgármester a köz szolgája, választott tisztségviselő. Semmi nem az övé, semmit nem birtokol, pusztán képviseli azokat, akik – egy nagyon rossz pillanatban – bizalmat szavaztak neki. Tényleg: miféle keresztyén is volna Márki-Zay Péter? Kit képvisel abban a városban, ami mégiscsak a Bethlen Gimnáziumról, az Ótemplomról, Németh Lászlóról, a helyi gyülekezetekről, csupa-csupa református szimbólumról, alakról híres a Kárpát-medencében? Vagy már a vásárhelyi múlt és jelen sem számít? Csak a szemforgató, farizeus szólamok, a kommunista tempó, a szégyenletes rombolás? Egyáltalán milyen alapja van ezek után annak, hogy ez az ember bárkit és bármit képviseljen a városban? Ezek a kérdések még akkor is aktuálisak, ha tegnap a vásárhelyi vezetés részben visszavonulót fújt, gyávaságból vagy kényszerből, végül is mindegy.

Ez ugyanis már nem is politika. Hanem köztisztasági kérdés.

Közös szégyenünk, hogy Márki-Zay Péter és köre – pontosabban néhány maradék híve, aki még nem menekült el a süllyedő hajóról – basáskodhat a büszke, polgári, magyar és református Hódmezővásárhelyen. Éppen ezért ennek a történetnek legközelebb véget kell vetni. Végleg, visszafordíthatatlanul, hogy újra béke legyen a békétlen városban.