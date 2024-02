Kultikus elszigeteltség

Az elszigetelődéses vígeposzt némileg árnyalja, ha végignézzük a miniszterelnök tárgyalási naptárát. Például a teljesen szokványos múlt hetit. Mások mellett: Charles Michel, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron. Csupa – állítólag – késsel-villával étkező, művelt európai. Közben Donald Trump korábbi (és jelen állás szerint: következő) amerikai elnök számos kortesbeszédében Európa talán legjobb, legerősebb vezetőjeként méltatja Orbán Viktort. Hogy kormányfőnk mennyire számkivetett, azt a magyarországi baloldalt dollárokba fojtó Action for Democracy vezetői tárták föl egy minap nyilvánosságra került felvételen. A szervezet kuratóriumi tagja, Wesley Clark volt NATO-főtitkár pél­dául azt ecsetelte, hogy az amerikai konzervatívok még a programjukat is Orbánhoz igazítják. „Így bár a demokraták, az amerikai külügy és az EU sem szereti Orbánt, a magyar kormányfőnek mégis nagy követőtábora van az USA-ban” – árulta el a nyugalmazott amerikai tábornok. A szintén az Action for Democracynek dolgozó Eric Koch kampányszakember pedig arról regélt, hogyan próbálta rombolni Orbán hírnevét. „Trump támogatta Orbánt. Ez semmi figyelmet nem kapott, amíg mi nem nagyítottuk fel. Utána viszont már egy csapat riporter hitetlenkedett ezen. […] Összedolgoztam velük. […] Orbán már egy jó ideje az amerikai jobboldal kedvence volt. […] A Fox Newson foglalkoztak vele, szóval szerették. Én meg abban voltam érdekelt, hogy besározzam, beszennyezzem a hírnevét legalább az Egyesült Államokban. Már ott tartunk, hogy kultikus figurává vált a republikánusok körében, vagyis a fősodratú konzervatív mozgalomban.”

Tehát Orbán olyan magányos, annyira el van szigetelve, hogy a balos amerikai kampányguruk napszámban hajigálják rá a sarat, nehogy még népszerűbb legyen konzervatív körökben. Ám hiába minden, máris kultikus figurává vált. Orbán legfőbb „bűne”, amiért a nemzetközi baloldal célkeresztjében van: nem a globalisták kottájából játszik. Választóit (és a józan észt) képviselve gátat vet az illegális migrációnak, a gyermekmételyező genderpropagandának és a háborúba sodródásnak. Nem átall odamenni a tüntető brüsszeli gazdákhoz, elbeszélgetni velük. Ki látott már ilyet? Feri vagy Macron jól közéjük lövetne. Mert ők rendes globalisták. Szemben Orbánnal.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)