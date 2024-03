Amikor Jézust Pilátust elé vezették, és a római prokurátor valamiképpen tisztázni akarta, miért is áll előtte a titokzatos galileai, a világtörténelem legfontosabb beszélgetése zajlott közöttük. János evangéliuma szerint Jézus ezt mondta Pilátusnak: „Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” Válaszképpen Pilátus feltette a világtörténelem legfontosabb kérdését, amit csakis görög–római kultúrán nevelkedett ember és polgár tehet fel ilyen helyzetben: „Mi az igazság?” Hogy ezután mi történt, nem tudjuk. Mintha a két ember kilépett volna kora politikai, társadalmi kereteiből, és már csak Isten tehetne igazságot köztük. Bármit is válaszolt azonban Jézus – amiről János evangélista is hallgat –, utána Pilátus kiment a zsidók közé, és azt mondta, eresszék szabadon ezt az embert, mert semmiben nem bűnös.