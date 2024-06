Megbukott terv

Így látta leginkább biztosítottnak, hogy véget lehessen vetni a Budapest életét megkeserítő, megnyomorító, fejlődésének megakasztásán munkálkodó Gyurcsány–Karácsony-érának. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a legjobbkor történt a visszalépés, előtte túl korai, egy nap múlva pedig már túl későn lett volna.

Bárhogyan is alakul a főpolgármesterség eldöntéséről a jogi vita, bármilyen eredményt is hoz a szavazatok minimális különbsége, a rengeteg érvénytelenített voks nyomán elrendelt újraszámlálás – a kitűzött cél mindenképpen teljesült. Szlengesen fogalmazva: vége a dalnak a Gyurcsány-klán részére. A Gyurcsány-bébivé avanzsált Karácsony Gergelyt nem tudják politikai defibrillátorral sem újraéleszteni, bármennyit is küld nekik a Soros-birodalom. A közgyűlés összetételét elnézve a balos média csikorgóan megpróbál ugyan mosolygós képet vágni a kiszenvedett produktumhoz, ám kódolva van, hogy gúzsba kötve táncolásra lesz kényszerítve az új vezetés Budapesten. Vissza fogják sírni a boldog kormányellenes őrjöngésben, toporzékolásban telő napokat, amikor volt idejük és energiájuk a gyűlölt Orbán-kormány elleni permanens háborúskodásra, szakadatlan aknamunkára, hogy embrionális állapotában megakasszanak minden fejlődést, előrelépést Budapesten. El lesznek foglalva egymás torkának szorongatásával, a belharccal, hogy elhappolják a másik balos párt elől a pozíciókat, zsíros állásokat.

Jókora gumicsont lett bedobva a fővárosi választási eredménnyel a baloldalra.

Nem túlzás: számukra rémálom ez a többszörös patthelyzet. Hát miként tudnának a polgári kabinet ellen lázítani reggel, éjjel meg este, amikor a DK annyira megroggyant, hogy csupán hét mandátumot szerzett, azt is harmatos szövetségeseivel, a földből alig kilátszó MSZP-vel és a Párbeszéddel egyetemben? A Tisza Párt elvitt előlük pár helyet, szám szerint tízet, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt három mandátumot szerzett, és pontosan lehet tudni, hogy mindhárom sötét ló, ami a jövőbeni ténykedésüket illeti.

Szó se róla, a kormánnyal szembeni pulykaméreggel nincs hiba, főként a szuperarrogáns bunkó megtisztelő titulus után vágyakozó Magyar Péter szektája esetében, de hogy milyen hatékonysággal lehet összefogni velük egy közös gyűlöletprojektben, erősen kérdéses.

Sőt biztos, hogy a DK és Gyurcsány, s ezen keresztül Karácsony főnökségét nem fogják elfogadni. Már csak amiatt sem, mert éppen azért tudtak az ellenzéki sikerek után szomjúhozó választói rétegek körében babérokat aratni, mivel a DK-étól különböző, kevésbé rutinszerű, még durvább kormányellenességet valósítottak meg. Túl sok dudás lett hirtelenjében ebben a csárdában és miután elég sok sértést kiosztottak az LMP elnökének, Ungár Péternek és Vitézy Dávidnak, gyakorlatilag nulla a valószínűsége, hogy ebbe a gyurcsányista vircsaftba, számukra jó, régi kádereket garantáltan elhelyező világba be tudnák őket vonni. Főhetnek tehát most a Gyurcsány-istállós fejek, hogy ebből az összehazudott, összeszélhámoskodott baloldali közgyűlési katyvaszból hogyan lehet valamennyire is életképes koalíciót kotyvasztani. Az össznemzeti érdekű fejlesztéseket meggátolni képes hatalmi centrum mindenesetre véglegesen megszűnt.