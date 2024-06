Nemzetek sorsa

Ezt sem gondoltam volna, hogy egyszer eljön az az idő, amikor az euró­pai parlamenti választás eredményeit körmöt rágva várjuk. Mindeddig ez a választás majdhogynem érdektelen volt, szinte csak szimbolikus jelentőségű, hogy jó, persze nyerjen a jobboldal, de valójában majdnem mindegy, kik ülnek Brüsszelben, Strasbourgban. Az utóbbi években azonban már jól látszott, hogy egyáltalán nem mindegy. Az EP egyre nagyobb szerepet, egyre több hatalmat és döntési jogot hasított ki magának, ezt mi, magyarok a saját bőrünkön is éreztük. De valójában a Brüsszellel, az Európai Bizottsággal való csatározás majdnem csupán egy jó politikai játék volt, amelynek fordulatait akár még élvezni is tudta az érdeklődő közönség, mindenesetre minden brüsszeli támadás csak erősítette a magyar kormány, a magyar emberek elszántságát.



Most viszont olyan időket élünk, amikor minden európai és nemzetállami döntéshozó intézménynek, parlamenteknek, kormányoknak sorsfordító szerepe lehet. Itt már nem ideológiai csatákról, nem egyszerű politikai véleménykülönbségekről vagy játszmákról van szó, hanem Európa sorsáról. Az európai nemzetek sorsáról. Az életünkről.

Persze rendkívül fontos a migráció vagy a genderkérdés, amely ügyekben a normalitásnak a kevés megmaradt zárványai mereven szemben álltak a félbolond brüsszeli elittel, de ezek az ügyek eltörpülnek a háború vagy a béke kérdése mellett.

Mert ez a mostani választás végső soron mindenütt erről szólt. Arról, hogy sikerül-e az Európai Unió háborús lázban égő jelenlegi vezetőinek megálljt parancsolni. Hogy sikerül-e olyan pártokat, képviselőket az EP-be juttatni, akik, ha semmi másban nem is, de abban egyet tudnak érteni, hogy nem küldünk katonákat az orosz–ukrán háborúba, nem sodorjuk végső veszélybe nem csupán a mi kontinensünket, de valójában az egész világot, az egész emberiséget. Ennek a választásnak az volt a tétje, lehet-e egy olyan többséget kialakítani az Európai Parlamentben, akik a béke pártján állnak minden körülmények között. S ha már a békét elrendeztük, onnantól kedvükre vitatkozhatnak migrációról, LMBTQ-jogokról, miegyebekről.