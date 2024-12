Hát bekövetkezett, amitől féltünk. Amitől minden karácsonykor, minden húsvétkor, de minden hétköznapon is félnünk kell: terrortámadás történt, most éppen és megint Németországban. A magdeburgi vásáron a tömegbe hajtott egy autó, legalább ketten – más források szerint tizenegyen – meghaltak, rengetegen megsérültek. (Ez az egyszerű, szürkén-szomorúan koppanó mondat két kérdést is felvet. Egy: hogyan fordulhat elő az elmúlt évtized terrortámadásai után, hogy egy karácsonyi vásárba csak úgy be tud hajtani egy gyilkos? Kettő: órákkal az esemény után hogyhogy nem tudnak pontos számot mondani az áldozatokról?)

A német sajtó természetesen máris próbálja elkenni az esetet, mondván, az egyébként szaúdi származású elkövető szerintük radikálisan iszlámellenes és AfD-hívő, szó sincs itt iszlamista terrorról, semmi köze a bevándorláshoz, hiszen majd húsz éve Németországban él a gyilkos. Még a végén megérjük, hogy az egészet az AfD-re kenik!

Mintha nem lenne mindegy, hogy a terrorista éppen melyik párttal szimpatizál vagy hány cukorral issza a kávéját.

Egy biztos: a német állam, tartományi és szövetségi szinten képtelen megvédeni a polgárait. Elon Musk az X-en azt írja Olaf Scholz német kancellárról az eset kapcsán: alkalmatlan bolond. Igen, alkalmatlan bolond mindegyik, aki tíz éve a bevándorlást dicsőíti, segíti, ösztönzi Willkommenskulturral, migrációs paktumokkal, pénzzel, a bevándorlásellenes politikusok fenyegetésével, büntetésekkel. Alkalmatlan bolondok, de nem csak azok. Saját népük, saját kultúrájuk árulói ők, Európa elrablói, bűnsegédek és társtettesek minden gyilkosságban, minden terrorcselekményben. A magdeburgi vásárban megölt kisgyerek vére szárad a kezükön. Ott voltak a bataclani tömegmészárlásnál, a brüsszeli, nizzai, londoni terrornál, a robbantásoknál, az autós támadásoknál, ők fogták a késeléseknél a gyilkosok kezét. Az uniós országok vezetői, a brüsszeli bizottság félbolond tagjai, a bírák és bürokraták mind felelősök ezekért az értelmetlen halálokért.