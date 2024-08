Zacskómaffia

„Ha visszamegyek Zuglóba, akkor ott engem elásnak. Az a baj, hogy… Most tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.” Ezekkel a szavakkal játszotta az ártatlan panaszost egy kiszivárgott hangfelvétel tanúsága szerint Karácsony Gergely, mielőtt 2018-ban miniszterelnök-jelölt lett. A főpolgármester gyönyörű, krimikbe illő példázatát mutatta be akkoriban annak, hogyan is működik a baloldali szervezett bűnözés a budapesti kerületekben. Nemcsak Zuglóról láttak napvilágot ugyanis ilyen jellegű hírek, egy videófelvétel alapján alapos lett a gyanú például arra is, hogy Kispesten strandpapucsban kokainozó, a helyi politikához köthető figurák hülyézik le magánpartikon azokat az önkormányzati képviselőket, akik nem tudnak százmilliókat ellopni a költségvetésből korrupciós módszerekkel.

És most – egy metaforikus képzavarral élve – újabb állatorvosi ló nyerít a főváros szélén. Óbudán magának a polgármesternek, a Gyurcsány-párti Kiss Lászlónak a csuklóján kattant a bilincs, mert egy olyan korrupciós botrányba keveredett, amelyben eddig tíz embert gyanúsítanak aktív és passzív vesztegetéssel. Köztük van Czeglédy Gergő III. kerületi alpolgármester is, akiről azt vélelmezik, hogy százmillió forintnyi kenőpénzt fogadhatott el, de szeptemberig biztosan börtönben marad az ügy kulcsfigurája, egy P. Gábor nevű maffiózó is, aki a táskás ember lehetett a történetben. A táskás ember módszere tipikus, fapados szoci eljárás lehetett az ügy hátteréről 2021-ben beszámoló álarcos alak, Anonymus szerint. Egy nyilvánosságra került, rejtett kamerával készített felvételen az látszik, hogy a baloldal mamelukja és egy ismeretlen személy egy autó­ban ülve több millió forintot gyömöszöl papírzacskókba, amely az óbudai önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénz lehetett.

És hogy miként lett a közpénzből készpénz? Az sem túl bonyolult. A gyanú szerint Óbuda-Békásmegyer polgármesteri hivatalában különböző cégekkel kötöttek megállapodásokat eszközbeszerzésre, de ezek az eszközök sosem kerülhettek az önkormányzathoz. A fiktív szerződésekkel haszonhoz jutó társaságok segítségével pedig ezek után reklámplakátokat is elhelyezhettek a városrészben, miközben ezért le is fizethették a polgármestert és köreit a busás bevételekből. Így juthatott az adófizetők pénze a kasszából vissza a kasszakulcsot tartó kézbe, szinte észrevétlenül.

Érdemes azonban azt is megfigyelni, hogy kik keltek ismét egyből a baloldali zacskómaffia védelmére. Természetesen azonnal ágálni kezdett Gyucsány Ferenc, ami azért is érthető, mert a DK egyik polgármestere került őrizetbe. Gyurcsány egyébként is imádja áldozatként bemutatni a szervezett bűnözésben érintett haverjait, emlékezzünk csak Tátrai Miklósra, az egykori állami vagyonkezelőre, akiért a börtön előtt ejtett krokodilkönnyeket, amikor az a rács mögé került a Sukoró-ügyben. A DK elnöke most is politikai provokációt sejtet a háttérben, és aljasságnak nevezi a független nyomozó hatóság eljárását.

Természetesen azonnal bejelentkezett Gyurcsányék egyik elvbarátja is, aki annak ellenére kormányellenes propagandát folytat a médiában, hogy sztárügyvédnek mondják. Doktor ZéPé (nevezzük csak így, hogy ne népszerűsítsük közvetlenül az ügyvédi irodáját, amely óriási összegeket kaszál a médiaismertség miatt) ezúttal Kiss László védőjének szegődött, hogy ismét korrupciós pénzből töltse fel a páncélt. Mert ha nem a vesztegetési vagyon egy részére pályázik, akkor Kiss Lászlónak vajon miből is telne sztárügyvédre, hiszen erre aligha futja a polgármesteri fizetésből. A történet végét persze már előre ismerjük. Ha felmentik Kisst, a Consigliere ünnepeltetni fogja magát. Ha viszont menthetetlenül vesztésre áll, ismét kifarol majd a tárgyalóteremből, és már csak Gyurcsány pityereghet újra a börtönkapu előtt.