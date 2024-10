Londonban Larry, a Downing Street macskája fogadta Volodimir Zelenszkijt a brit miniszterelnökségen – írta egy ukrajnai hírportál, ami elgondolkoztatja a hír olvasóját: ez vajon már keserű szatíra-e? Az ukrán elnök – háborúpárti békeútján – ezzel együtt fontos nyugati vezetőkkel is találkozott, noha a legfontosabb, ramsteini találkozót az amerikaiak a hurrikánhelyzet miatt lemondták, Joe Biden elnök csak később jön Európába.

Biden – három héttel az amerikai elnökválasztás előtt, amelyen nem indul – most már csak keveseknek fontos, talán a családtagjainak, no meg Zelenszkijnek. Donald Trump újabb elnökségének a lehetősége ugyanis Damoklész kardjaként függ az ukrán vezető feje felett. A republikánus jelölt gyors békét ígér a világnak, s ha ezt sikerül megvalósítania – sejtheti Zelenszkij –, akkor az ő törekvéseinek is kurta véget szabhat: „öreg, ennyi volt…”

Zelenszkijt tehát sürgeti az idő, addig üti a vasat, amíg meleg, mégpedig azért, hogy fegyvereket kovácsoljon belőle magának. Ezért békeoffenzívát indított az elmúlt hetekben – Ukrajna kényes helyzetének leírására az oximoronok a legalkalmasabbak –, még Ferenc pápától is audienciát kért, noha az ő arzenálja a Jelenések könyvénél véget is ér. Zelenszkij győzelmi tervnek nevezi az elképzeléseit, amelyek értelmében komoly és folyamatos fegyverellátást, valamint konkrét NATO- és uniós tagságot is igényel.

Talán végső segélykiáltás ez azelőtt, hogy Kijevbe is beköszönne a valóság, egy szeptemberi felmérés szerint ugyanis az amerikaiak kétharmada most már tárgyalásos rendezést akar, és Ukrajnát nem említették a legfontosabb öt problémájuk között. Márpedig a tengerentúli pénz, paripa és fegyver kulcsfontosságú az egész nyugati támogatás szempontjából; ha vége szakad, kámforként illan el az európai segítség is.

Zelenszkij „győzelmi tervének” – békét akarok, de én írom elő neked, hogy milyen engedményeket tegyél – a legnagyobb hiányossága, hogy a harci helyzet nem támasztja alá azt az alkupozíciót, amit a magáénak gondol. Örül, ha három körtefát vissza tud szerezni az oroszoktól, nemhogy a Krímet és további négy megyét. Ez azért létkérdés a számára, mert ezt ígérte. Túl nagyot vállalt, arcvesztés fenyegeti (más kérdés, hogy a helyében bármelyikünk mennyivel érte volna be…).