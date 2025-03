A letolt gatya

Mivel mindazok, akik jövőre első szavazóként járulnak az urnákhoz, még csupán tizennégy esztendősök voltak annak idején, elevenítsük föl, milyen abszurd vitába keveredett a magyar kormány az idióta brüsszeli elittel az előző választás évében a képviselők és a fontos közéleti szerepet vállalók vagyonbevallásával kapcsolatban. Már akkoriban is csúcsra járatta a balliberális ellenzék a minden alapot nélkülöző hazug propagandáját, miszerint hazánkban maffiakormányzás folyik, a Fidesz és a kormány szétlopta az országot, és az uniós pénzeket is lenyúló NER-lovag oligarchákon kívül mindenki éhezik ebben a diktatúrában. A demokráciát szerintük felszámolták, a jogállam összedőlt, utóbbi miatt eljárás is indult, melynek során felszólították a kormányt, sürgősen változtassa meg a vagyonbevallások rendszerét, tegye ezáltal átláthatóbbá a fontos emberek gyarapodását.

Vakarta is a fejét Orbán Viktorral az élen mindenki a Fidesz környékén, mit akarhat vajon az uniós siserehad, amikor a magyar szabályozás jóval alaposabb, részletesebb betekintést nyújt a kötelezettek és családjuk anyagi viszonyaiba, mint az unióban érvényes, ahol ugyebár a jogállam és a demokrácia olyan pompázatos alakzatokban ölt testet, amelyekre mindenki irigykedve tekint. Eva Kaili csak később botlik majd fel eurómilliókat tartalmazó gurulós bőröndjében, így adta magát az ötlet, amit a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a következőképpen tárt a nyilvánosság elé:

bevezetjük Magyarországon az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, amely lényegében megegyezik a német szabályokkal is.

A bejelentésről született sajtóhírek gyorsan kiemelték, hogy a javaslat elfogadása komoly lazítást jelent az addigi szabályozáshoz képest. A képviselőknek nem kellene konkrét összeget feltüntetniük a jövedelmük bevallásakor, elég lenne a jövedelmi sávot megadniuk, nem kellene nyilvánosságra hozniuk, milyen ingatlanok tulajdonosai, és a családtagjaik vagyonbevallását sem lenne kötelező leadniuk többé. No, lett is acsarkodás, sivalkodás, páni félelembe oltott riadalom a nemzetközi baloldalon, hiszen így kiesne a kezükből a legfontosabb kormánybuktató eszköz, a kiegyenesített kaszaként forgatott kettős mérce. Az internacionalista-globalista közjogi partizánok dicsőséges tavaszi hadjárata oda vezetett őszre, hogy a magyar parlament már a harmadik törvénymódosítást tárgyalta a vagyonnyilatkozatokkal összefüggésben, és ez úgy rendezte a kérdést, hogy idehaza alapvetően minden maradt a régiben, de az Európai Bizottság úgy tehetett, mintha ő találta volna föl a kanálban a mélyedést.

Telt-múlt az idő, a képviselők vallottak és töltögettek, de ismét eljött a kampány időszaka, és a visszaeső kormánybuktatók új, még harsányabban tolvajozó, maffiázó hazudozót találtak, aki egyfolytában azon rugózik, kinek mennyi a vagyona a kormányoldalon. Mivel Magyar Péter egyelőre az Európai Parlamentben rontja a levegőt, így rá csak a jóval lazább bevallási szabályok érvényesek. Ezért tűnik kiváló ötletnek, hogy ugyanolyan szigorú szabályok vonatkozzanak az Európai Parlamentben ülő magyar képviselőkre, mint a magyar Országgyűlés tagjaira. Nem véletlen, hogy amint az a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből is kiderült,

még a Tisza-szavazók közel 90 százaléka is egyetért a jóval nagyobb átláthatóságot biztosító javaslattal, miszerint a magyar EP-képviselőknek is szigorú vagyonbevallási kötelezettsége legyen. Állítólag az unió ennek sem örülne. De az meg kit érdekel?

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)