A Helyzet

Jóslat és valóság

Az identitásukat veszített maskarás szörnyetegek érzékenyítőprogramja kiskorúak számára nem szolgáltatás, hanem a jövő generációk elleni bűntett.

Gajdics Ottó
európai unióblackrockkampányMagyar Péter 2026. 04. 22. 5:02
Fotó: Koszticsák Szilárd
A konstruktív ellenzékiségből fakad, hogy miközben kritikus szemmel követjük az új kormány tevékenységét már megalakulásának pillanataiban is, tulajdonképpen nem szeretnénk, ha minden dermesztő jóslatunk bekövetkezne azok közül, amiket a kampányban fogalmaztunk meg. Nem örülünk tehát, hogy három minisztert adott Magyar Péter kormányába a BlackRock, és egy parlamenti frakcióvezetőt, de megvárjuk az első döntéseiket, mielőtt újra azzal vádolnánk őket, hogy ki akarják szolgáltatni a nemzetállamot a multinacionális befektetői csoportoknak.

Ám egy percre sem lankadhat őrkutyaszerepünk egy olyan választás után, amelyről egyre nyíltabban állapítják meg szerte a világon, hogy az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorlással, hírszerzési beavatkozással befolyásolta a választói akaratot, és a digitális szolgáltatási törvény alkalmazásakor főként baloldali szervezetek cenzúrázták a Fideszhez köthető tartalmakat a Facebookon, beavatkozva ezzel a kampányba. 

Ezért kénytelenek vagyunk nehezményezni azt, amikor a választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hoz a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. A luxemburgi testület szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható, mert sérti a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket, akadályozza a szolgáltatások szabad áramlását. A pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása pedig ellentétes az uniós joggal.

Az ítéletből az következik, hogy az új kormánynak első feladatai között módosítania kell a vitatott rendelkezéseket, ellenkező esetben további eljárás és akár pénzügyi szankciók is következhetnek. Ez nyilvánvalóan nem esik majd nehezére annak a Magyar Péternek, aki sokkal rugalmasabb és befogadóbb LMBTQ-politikát ígért választóinak.

Nem akarunk rosszindulatúan arra utalni, hogy az eddig visszatartott pénzügyi források hazahozatalának feltételei közé tartozik ennek a kérdésnek a gyors rendezése, ami elismerése lenne annak, hogy eddig a politikai zsarolás része volt ez a szupermérföldkő is. A fölött is hunyjunk szemet, hogy nagyon azt a látszatot kelti a döntés időzítése, hogy a jobb sorsra érdemes bírói testület már megint politizál. 

De arra mindenképpen föl szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a magyar társadalom többségének a határozott álláspontja úgy foglalható össze ebben a kérdésben: El a kezekkel a gyerekeinktől! Ez pedig azt jelenti, hogy identitásukat veszített maskarás szörnyetegek érzékenyítőprogramja kiskorúak számára nem szolgáltatás, hanem a jövő generációk elleni bűntett.

Következésképpen nem jogellenes a szabad áramlás útjába állni jogi eszközökkel. Nincs semmi szükség a gyerekeink korai szexualizálására, akkor sem, ha az elkövetők ódivatú heterók. A pedofilok szabadságjogaival kapcsolatban pedig hadd emlékeztessünk arra, a Tisza párt politikai hitvallásának kiindulópontja, szívcsakrája az úgynevezett kegyelmi ügy, amelyben egy nem pedofil, de gyermekbántalmazót segítő elítélt ember részesült kegyelemben, és emiatt állítólag forradalmi helyzet alakult ki az országban. Nem árt tehát óvatoskodni az uniós jognak való megfelelés közben, hogy ne ütközzünk a békés és szabad élet után sóvárgó magyar emberek természetes igazságérzetébe, akik feltehetően azt szeretnék, hogy pedofil soha ne kerülhessen gyerekek közelébe. Ám nyilvántartás nélkül a védekezés ellenük igencsak nehézkessé válhat.

Mindezek fényében sok sikert kívánunk szeretetország kormányának, hogy úgy tudjon megfelelni a brüsszeli elvárásoknak, ahogyan ígérték, a magyarok érdekeit első helyen kezelve, és ne dróton rángatott bábként, ahogy mi jósoltuk.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
