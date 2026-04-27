Kétarcú figyelmeztetés

Valljuk be, azért ez némi álláspontbeli módosulás, mérséklődés azóta, hogy egy esztendeje Korányi fejest ugorva a kampányba még kritikátlanul a megváltót látta a Tisza vezetőjében, aki úgymond megtisztítaná a közéletet és fellépne a szerinte elburjánzó korrupcióval szemben.

Van azonban más, nehezen feloldható ellentmondás is ezzel a Korányi-féle intelemcsokorban, ami éppen a rogyásig emlegetett korrupcióval kapcsolatos. Különös, diszkrét bája van annak, amikor az illegális, külföldi adományládikás kampányfinanszírozás motorja, avatott szakértője oszt korrupcióellenes tanácsokat. Azért egyszer már előállhatnának konkrét bizonyítékokkal az általuk nagy hangon kifogásolt korrupcióra, amit állítólag fel akarnának számolni. A homályos vádak ugyanis a permanens választási rágalomkampányban elegendőnek bizonyultak, ám a kormányzáshoz elégtelenek. Így a rövid tündöklésnek gyors bukás lehet a vége.