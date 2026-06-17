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Facebook-huszár posztol

Ezt kapjuk kormányzás helyett. Ezt kell elviselnünk napról napra a legváratlanabb helyzetekben is, mert a tehetségtelen csepűrágást mérhetetlen túlbuzgóság egészíti ki.

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Gajdics Ottó
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Magyar Péterorbán balázsorbán viktorfidesz 2026. 06. 17. 5:59
Fotó: Hatlaczki Balázs)
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Ezek a jelenetek nyilván kiemelt szerepet kapnak majd a róla szóló filmeposz készülő második részében is, ezért a teátrális túlfokozottsága a stílusnak és az érzelmi elemeknek. Hatásvadász túljátszása a teljesen félreértelmezett szerepnek egy gyenge netflixes sorozatban. 

Ezt kapjuk kormányzás helyett. Ezt kell elviselnünk napról napra a legváratlanabb helyzetekben is, mert a tehetségtelen csepűrágást mérhetetlen túlbuzgóság egészíti ki. Miniszterelnökünk fáradhatatlanul a nap huszonnégy órájában képes posztolni, videót gyártani, szerepelni a közösségi médiában, bármilyen alkalom megfelelő számára, hogy rettegjen Orbán Viktortól, hogy belerúgjon a Fideszbe és a szavazóiba. 

Sajnos kiválasztott társai sem különbek. Hogy mennyire csak díszlet volt számukra a tegnapi emléknap is, azt fényesen bizonyítja Jánosi Katalin, a mártír miniszterelnök unokájának esete a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökséggel. Nagy Imre unokájának mindössze egy órát adtak, hogy meg tudjon jelenni a nagyapja emlékére tartott megemlékezésen a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájánál. Reggel nyolckor érkezett a meghívó a kilenckor kezdődő eseményre. Ráadásul elszámolták az évfordulót is, a tavalyira invitálták az unokát.

A díszes társaság politikai teljesítményét Deutsch Tamás is értékelte. Az eddigi mérleg: 227 Facebook-bejegyzés és alig 33 kodifikációs döntés. Vagyis a Tisza hamisítatlan Facebook-kormányzást végez valódi helyett. Míg végül rá nem megy az ország.
 

 


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