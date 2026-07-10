Ez volt az első lépés, megüzenték a tüntetők Magyar Péternek: Nem félünk!

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője is azt hangsúlyozta beszédében, hogy nem pártpolitikai ügy miatt gyűltek össze. Sokaknak nem tetszik, ahogy Magyar Péter kommunikál és a hatalmat gyakorolja, valamint lépésről lépésre építi az önkényt. Magyarország nem azért vívta ki a szabadságát 1989-ben, hogy 37 évvel később egy újabb önkényuralmi rendszer vesse meg a lábát. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett – ezt már Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója mondta a színpadon, és azt is hangsúlyozta, a tüntetők elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett, ne adja meg magát egy ordenáré önkényúrnak és soha ne írjon alá semmilyen alkotmányellenes jogszabályt. Magyar Péterre utalva megjegyezte, hogy nem kell félni a zsebdiktátortól, sem az áruló, megvett kiszolgálóitól. Áder János volt köztársasági elnök felidézte a Rákosi-korszakot, amikor törvénytelen módon állították fel az elnöki székből Tildy Zoltánt.

Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Az alaptörvény tervezett módosítása szerinte a magyar jogállam szétverését jelenti. Ám jelenleg még érvényben van az a passzusa, ami szerint senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

Az első ilyen lépés volt a Stop, önkény! című tüntetés, amelyen a tömeg többször hosszasan skandálta, hogy „Nem félünk!”. A folytatás tehát borítékolható.