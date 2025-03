A legerősebb (835 LE) orrmotoros kabrióval üdvözli a tavaszt az Aston Martin

Fotó: Aston Martin

Méltó módon emlékezik meg az Aston Martin arról, hogy 60 évvel ezelőtt dobta piacra az első Volante-modelljét, az évfordulón bemutatott Vanquish Volante ugyanis nem csak a márka legerősebb nyitott autója, de jelenleg nincs a piacon nála erősebb vagy gyorsabb orrmotoros kabrió. Változatlanul veszik át a kupéból az 5,2 literes biturbó V12-est, amelynek 835 LE a csúcsteljesítménye, nyomatéka 1000 Nm (2500-5000/perc). A tető eltávolítása miatt néhány ponton megerősítik az alumínium térvázat (az elődhöz képest 75 százalékkal emelkedett a csavarodási merevség, ami megközelíti a kupé értékét), és a K alakban összecsukódó vászontető is odakerül a fedélzetre, így 95 kg-mal magasabb a saját tömeg a kupéhoz képest; ez már elég volt ahhoz, hogy áthangolják a Bilstein DTX elektronikus vezérlésű lengéscsillapítókat.

Fotó: Aston Martin

A 0–100 km/óra gyorsulást 3,4 másodperc alatt letudja az Aston Martin Vaquish Volante, a csúcssebessége 344 km/óra, ezek az értékek pedig a piacon aktuálisan a legerősebb és leggyorsabb kabrióvá avatják a britek újdonságát. Ha nem is rekordérték, de azért nem lebecsülendő a vászontető fürgesége sem, az 14 másodperc alatt nyílik le és 16 másodperc alatt csukódik be, ez a művelet akár menet közben 50 km/órás tempóig is végezhető. Az ülések közötti konzolon egy fémkapcsolóval lehet elindítani a folyamatot, illetve a slusszkulccsal az autó kétméteres körzetéből is elvégezhető az. Annak köszönhetően, hogy K alakban csukódik össze a tető, az lenyitás után csak 26 cm magas teret igényel, nem zavarja a vonalvezetést a tetődoboz.

Fotó: Aston Martin

Az exkluzivitás megőrzése miatt az Aston Martin évi 1000 autóra korlátozza a Volante, azaz kabriók gyártási darabszámát, ezen belül pedig a kisebb modellekből annyit készítenek, amennyit el tudnak adni, a Vanquish Volante-t pedig csak kiemelt ügyfeleknek ajánlják fel.