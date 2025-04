10,3 másodperc alatt gyorsul 322 km/órás tempóra a 2031 lóerős Hennessey F5 Evolution

Az elmúlt három évben már 30 Hennessey F5-öst adtak át tulajdonosaiknak, köztük többen is jelezték a texasi manufaktúrának, hogy nagyobb teljesítményre vágynak. Itt jön a képbe, hogy John Hennessey jól ismeri a számos autóipari érdekeltséggel bíró Roger Penske-t, akinek jóvoltából a brit Ilmor Engineering vette kezelésbe a Fury fantázianevű V8-as biturbót. A Hennessey Performance Engineering mérnökeivel közösen az összes alkatrészt megvizsgálták, végül a számos módosításnak 214 lóerővel nagyobb teljesítmény lett az eredménye. A Hennessey F5 Evolution hátuljában a 6,6 literes V8-as biturbó már 2031 LE (8000/perc) és 1960 Nm (5200/perc) teljesítményű, ezeket a számokat az USA-ban számos helyen benzinkutakon elérhető E85 üzemanyaggal tudja. Egy gyorsulási értéket közöltek, a 0–322 km/óra sprintet 10,3 másodperc alatt teljesíti az autó.

A teljesség igénye nélkül a következő dolgokat változtatták meg a motorban:

– Precision 76/80 Next Gen turbófeltöltők – aktuálisan a világ legnagyobb biturbója

– az Ilmor által készített, optimalizált profillal rendelkező ováldugattyúk

– extrém nagy terhelhetőségű alumínium hajtókarok

– titánium kipufogószelepek

– könnyű szelepfedél

– nagyobb szállítási kapacitású benzinbefecskendezők

Továbbfejlesztették a légrugós felfüggesztést, amely jobban elviseli a rossz minőségű aszfaltot. Az egyes üzemmódok (Sport, Road Race, Drag, Wet és F5 Mode – utóbbiban kapja meg a sofőr a csúcsteljesítményt) választásakor automatikusan állítja be a rugózást, a lengéscsillapítást, a kerékdőlést, a bólintás/ágaskodás szabályozásának mértékét és a kormányrásegítést az elektronika. A korábbinál nagyobb az eltérés az utcai haladás és a versenypályás száguldás között, javítja a köridőt, hogy már bátrabban lehet a rázókőre hajtani.

Az F–1-es és Indycar versenyautókon dolgozó aerodinamikai mérnök, Dr. Mark Handford segítségével részletesen analizálták a Hennessey F5 aerodinamikáját, és számos pontos módosították azt. Új az első koptató, amihez kapcsolódóan a teljes alsó burkolatot kicserélték, az első kerékjáratok fölső részén szellőzőnyílások jelentek meg. Az eredmény, hogy nagy sebességnél és fékezésnél stabilabb az Evolution változat. De nem feledkeztek meg a komfortról sem, a könnyű karbon ülés helyett már kényelmesebb darabok is kérhetők, van már pohártartó is. Az Evolution csomag a már értékesített és még gyártásban lévő Hennessey F5-ösökhöz is kérhető, a felár minden esetben 285 ezer dollár, a kényelmesebb ülés és a pohártartó árát nem árulták el.