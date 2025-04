3D-s szobrokat varrtak a Cseresznyevirág nevű Rolls-Royce Phantom számára

Fotó: Rolls-Royce

Most ünneplik Japánban a cseresznyefa-virágzást, amely egyrészt a tavasz eljövetelét jelenti, másrészt a szépség elmúlására emlékezteti az embereket. Egy ügyfél most ezt a különleges pillanatot akarta megőrizni Rolls-Royce Phantomjának belsejében, ami a gyár számára is komoly kihívást jelentett. Nem egyszerűen csak rózsaszín belsőt készítettek, hanem több mint 250 ezer öltéssel tették azt egyedivé. A csillagos égbolt tetőkárpitra cseresznyefát hímeztek, majd az itt lévő virágok szirmait elhullatták a hátsó oldalkárpitokon is. Mintegy féléves fejlesztőmunka volt kikísérletezni azt a varrási eljárást hagyományos japán kézműves tradíciók alapján, amelyek segítségével a térbeli 3D-s virágszirmokat kellő minőségben meg tudták valósítani. A törzset összesen 11 rétegben varrták, hogy ott tényleg egymást keresztező ágakat lehessen látni, mintha egy valódi cseresznyefát szemlélne az ember. Az ajtókban rejtőző esernyők is a cseresznyefa-virágzást mutató szövetből készültek, a karosszéria oldalán látható vonalnál is megjelenik a cseresznyevirág.