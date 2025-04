7,3 literrel a Bronco könnyen viccel

Még a 2022-es SEMA kiállításra építette meg az RTR Vehicles műhely a 7,3 literes Godzilla V8-assal szerelt Ford Bronco Fun-Runner tanulmányt, most pedig bemutatkozott a továbbfejlesztett szériaváltozat, azaz mostantól kezdve bárki vásárolhat tőlük ilyen terepjárót. Nem nyúltak a motorhoz, annak teljesítménye 430 lóerő és 644 Nm, ez is bőven felülmúlja a gyári 2,7 literes V6-os biturbót (330 LE/563 Nm) – motortuningra később is sor kerülhet. Természetesen a 10 fokozatú automatikus váltót felkészítették a nagyobb teljesítménye és az esetleges abúzusra.

Teljesen új konstrukció a felfüggesztés, ami elöl-hátul 46 centis (!) rugóúttal rendelkezik, az RTR által specifikált Fox lengéscsillapítókat használnak. Megerősítették a hidraulikus kormányművet, hogy ne okozzon gondot a 42 col átmérőjű Nitto Trail Grappler terepmintás abroncsok használata. A nagy kerekek miatt műanyagból készített nagy kerékjárattal rendelkező sárvédőket építettek be, újak az első-hátsó lökhárítók is. Az elöl utazók Recaro Cross Sportster ORV ülésekben foglalhatnak helyet.

Az RTR Vehicles nem árulta el a Ford Bronco Fun-Runner LT vételárát, mivel egyedi rendelésre készítik majd az autókat, az ár függ például attól is, hogy az ügyfél adja a saját Bronco-ját, vagy azt meg kell vásárolniuk az építőknek.