A Lamborghininek köszönhetjük a legvadabb Panigale V4-est

Immár harmadik alkalommal közösködik az Audihoz tartozó olasz szuperautógyár és az Audihoz tartozó olasz motorkerékpár-gyár, amelynek a Ducati Panigale V4 Lamborghini az eredménye. Nemcsak optikai átalakításokat kapott ez a gép, de a motorvezérlés átprogramozásával sikerült 2,5 lóerővel növelni a teljesítményt, a könnyebb Akrapovic kipufogónak hála a saját tömeg két kilóval csökkent. Az eredmény, hogy amíg a normál változat esetén 1,15 LE/kg a teljesítmény/tömeg arány, addig a Lamborghini változatnál 1,18 LE/kg-ról beszélhetünk. Ez egyébként a közúti változatra igaz, itt is kérhető versenypálya-csomag, amelynél megszabadulnak számos kiegészítőtől, tovább csökkentve a tömeget.

Az autógyár egyedi járművekért felelős Ad Personam műhelyének munkatársai készítették el a fekete-szürke fényezést, amelyet rikító zöld – vagy ahogy hivatalosan nevezik, Verse Scandal – kontrasztos színnel dobnak fel. Természetesen a motorkerékpárhoz rögtön elkészítették a passzoló Lamborghini Revuelto kupét is, amelynél a jellegzetes színösszeállítás mellett a lehető legtöbb karbont használják, a digitális grafika üdvözlésnél megjeleníti a „Drive Ducati Beyond” feliratot is. Összesen 630 darab Ducati Panigale V4 Lamborghini készül, ezen belül lesz egy 63 darabos különszéria, amelynél a Lamborghini Revuelto-tulajdonosok az autójuk egyedi megjelenésével kapják meg a motorkerékpárt. Kanadában már ismertek az árak is, előbbi 88 800 kanadai dollárba kerül, utóbbi 120 ezer kanadai dollárba – ez alaphangon a kétszerese a normál Panigale V4 árának.