Ebben a kínai luxusautóban új értelmet nyer a kényelem

A Nio először azzal híva fel a figyelmet új zászlóshajója, az ET9 aktív futóműrendszerére, hogy egy videót mutatott be arról, hogy a kocsi emberi beavatkozás nélkül lerázza a havat magáról, mint egy kutya.

A kifinomult aktív felfüggesztés a karosszéria megrázása mellett arra is képes, síkban tartsa a járművet akkor is, ha egyenetlen burkolatú úton halad. Ezt mutatja be egy másik videó, amelyben a Nio ET9 egy pezsgővel teli pohárpiramist visz, miközben éppen fekvőrendőrökön halad át.

Az is látványos, amikor a „nagyfrekvenciás rezgésteszt” című videóban az 5,3 méteres elektromos luxusautó kerekei úgy pattognak a talajon egy helyben állva, hogy közben a kocsi motorháztetejére tett vizespoharak meg sem moccannak.

Ezek a mutatványok azért váltak megvalósíthatóvá, mert a világ első integrált, teljesen aktív hidraulikus felfüggesztése egyetlen ezredmásodperc alatt feldolgozza az információkat (pl. a kocsi elején található kamerából érkező, útburkolat minőségére vonatkozókat), és reagál is rájuk a rugófeszesség, a lengéscsillapítás és a hasmagasság azonnali változtatásával. A Sky Ride rendszer négy elektronikusan vezérelt hidraulikus lengéscsillapítót használ, amelyek külön-külön rendelkeznek nagynyomású pumpával. Minden kerék mozgását egymástól függetlenül vezérli a számítógép, a rugóút hossza minden keréknél 220 mm.

A több mint 40 millió forintba kerülő Nio ET9 a Mercedes EQS, a BMW i7, a Tesla Model S és a Lucid Air közvetlen riválisa. Két villanymotorja együttesen 707 lóerőt termel, a 900 voltos elektromos architektúrája kivételesen gyors, 600 kW-os DC töltést tesz lehetővé. Ez az jelenti, hogy megfelelő töltőoszlopról akár 5 perc alatt képes a kocsi 255 km megtételére elegendő áramot vételezni. De nem is szükséges tölteni, mivel a 120 kW-os akkumulátort a Nio saját fejlesztésű állomása három perc alatt kicseréli teljesen automatikusan egy feltöltöttre.

Amúgy az ET9 vezetése teljes mértékben „by wire” rendszerű, vagyis gázpedál, az összkerék-kormányzás, az aktív felfüggesztés és a fékek működése is elektronikusan vezérelt, a vezető csak jeladókkal van közvetlen kapcsolatban. Az autó funkcióit a Nio saját fejlesztésű, 5 nm-es technológiát használó NX9031-es chipjei vezérlik. A műszerfalon a központi érintőképernyő mellett szélvédőre vetített, 120 colos, kiterjesztett valósággal kiegészített HUD kijelző tájékoztatja a sofőrt.