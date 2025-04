Hetedik próbálkozásra SUV-vá cseperedett a terepkombik őse, a Subaru Outback

Nem az első volt a piacon, de kétségtelenül a harminc évvel ezelőtt piacra dobott Subaru Outback vitte sikerre a terepkombi szegmenst, amely mellett hat generáción át kitartottak a japánok. A New York-i Autószalonon leplezték le az Észak-Amerikában 2025 végétől kapható hetedik generációt, amely már bevallottan szabadidő-autó, ezzel az egykori úttörő utolsóként távozik a terepkombi kategóriából.

Dobozszerű a karosszéria, a függőlegesen kettéosztott fényszórók között elnagyolt hűtőrácsot látunk. A dinamikus tetőterhelés 100 kilogramm, a statikus 362 kilogramm, tehát gond nélkül használható a tetősátor, még azt is megadták a japánok, hogy oldalirányban 100 kilogramm a tetősínek terhelhetősége – függőágy-végpontként is lehet használni az autót. A műszeregységet jelentő képernyő 12,3 colos, az élére állított központi érintőképernyő 12,1 colos, de hallgatva a vásárlói visszajelzésekre a szellőzést újból fizikai kapcsolókkal lehet vezérelni. A navigáció a felhőből tölti le a legújabb térképeket, a beszédvezérlés is képes távoli segítség (AI-asszisztens) igénybe vételére. A beltér zajszintjét tíz százalékkal csökkentették.

A beltér tágasabb lett a meredekebb oldalfalaknak és az öt centiméterrel magasabb tetőnek köszönhetően, a csomagtér 56 literrel bővült, új az újrahasznosított anyagból készített, konfigurálható és mosható csomagtérroló. Legalább 220 milliméter a hasmagasság, változatlan a motorkínálat – az USA-ban 2,5-ös szívó (180 LE/241 Nm) és 2,4 literes turbós (260 LE/376 Nm) boxermotort jelent –, alapfelszerelésként jár a CVT-váltó és az állandó összkerékhajtás, az X-Mode rendszert immár a kormányon lévő billenőkapcsolóval lehet vezérelni. Fejlődött a Subaru EyeSight vezetőtámogató rendszer tudása, az észak-amerikai kivitel gyorsforgalmi úton 135 km/órás tempónál képes önvezetésre.

Már kezdettől fogva választható lesz a fokozott terepképességű Subaru Outback Wilderness változat, amelynél 240 milliméterre növelik a hasmagasságot, masszív alsó védőlemezeket építenek be, átalakított lökhárítókkal növelik a terepszögeket - és nem utolsósorban nagy betűkkel írják ki a márkanevet a kocsi elejére is. Az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás jóvoltából közúton és terepen is jól mozog ez a kivitel, a központi differenciálmű gyorsabban reagál, hogy csökkentse a kerék megpörgését. A 17 colos felnikre Bridgestone Dueler terepmintás abroncsokat szerelnek. Az utastérben rézszínű díszeket használnak. Csak a turbómotorral választható a Wilderness kivitel.