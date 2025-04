Luxuslimuzin helyett óriás egyterűvel csábítja a kínai ügyfeleket a Mercedes-Benz

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

A presztízs egy elég nehezen megfogható fogalom, de az ázsiai vásárlók annyiban egységesek e tekintetben, hogy amikor luxusegyterű-vásárlásról van szó, a Mercedes-Benz V osztály labdába se rúghat. A problémát az jelenti, hogy ha már sok pénzt költenek el az ügyfelek, nem akarnak haszonjárműben – Vito-rokonban – ülni, és ezen az a tény se változtat semmit, hogy arrafelé nem is forgalmazzák teherautóként a könnyű transzportert. Ezen a tarthatatlan helyzeten változtat a Mercedes-Benz a soron következő generációnál, a Van.EA-nak indult, de időközben Van.CA-val kiegészült műszaki alapnál már teljesen egyedi lesz a V osztály megjelenése, egy lehetséges jövőképet mutat meg nekünk a Sanghaji Autószalonon debütáló Vision V tanulmány.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

Amíg a haszonjárműként és személyszállítóként készülő Vito marad a jó helykihasználást nyújtó dobozforma kialakítás mellett, a V osztály formája változatlan alapterületen sokkal lágyabb lesz, és a személyautókon megszokott stíluselemeket is látjuk, úgymint csillag formájú menetfény a fényszórókban, lágyan ívelt lemezek. Vannak új elemek is, nagyon vastag krómbetéttel keretezik az ablakokat, a villanyautó orrán lévő panel a klasszikus hűtőrácsot idézi, a hátsó lámpát az első kontúrvilágítást ismétlő gyűrűben helyezték el. Még a 24 colos felnikre is kerültek világító LED-ek, amelyek kiemelik a króm csillogását. Egy részletet a Mercedes-Benz Citan/t osztály testvér Renault Kangooról loptak el, a Vision V jobb oldali B oszlopát az ajtóba építették be, így különösen nagy nyílás áll rendelkezésre az utascsere lebonyolítására, amit még megvilágított fellépő is segít.

Az ajtókat feltárva két rendhagyó fotelt látunk a hátsó részben, ahol igyekeztek a hagyományos anyagokat – Nappa-bőr és selyemkárpit, nyílt pórusú fabetétek – modern környezettel kombinálni. A vezetőfülke/utastér válaszfal üvegből készül, ami szegmensenként kapcsolható opálosra, az oldalfalban tárolókat alakítottak ki, ahol kézitáska vagy egyéb kiegészítő is kényelmesen elfér. Az ülések közötti konzolból előbújó asztal sakktáblaként is használható, rögtön passzoló, az autózás kihívásaira felkészített sakk-készletet is mellékeltek hozzá.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

Van játékvezérlő is, amivel utasként lehet autót vezetni, kihasználva az óriási, szükség esetén a padlóból előbújó 65 colos képátlójú képernyő nyújtotta lehetőségeket. Aztán van még 7 projektor is az oldalfalban és a tetőben, amelyek segítségével 360 fokos képet is meg tudnak jeleníteni a reflektív felületek, lényegében VR-szemüveg nélkül nyújtva a virtuális valóság élményt. Aztán ott van a zenéhez igazodó hangulatvilágítás is, ami színnel és pulzálással tudja növelni az élményt, amit a 42 hangszórós Dolby Atmos térhangzású hifi nyújt.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

A Mercedes-Benz Vision V hátuljában összesen hét élmény várja az utasokat:

Szórakozás: filmnézés vagy zenehallgatás akár 360 fokban

Pihenés: vízszintesbe átmenő fotel, lágy zene és nyugtató – virtuális – természeti környezet

Játék: a beépített játékvezérlővel lehet élvezni a kalandokat

Munka: az óriási képernyő munkára – szövegszerkesztés, videókonferencia – is használható

Vásárlás: a normál mellett virtuális online áruházakban is lehet kalandozni

Felfedezés: a külső kamerák képét jeleníti meg a 360 fokos kijelző, kiegészítő információkkal

Karaoke: énekelni is lehet a Lounge-ban

Fotó: Mercedes-Benz AG

Amíg a sokoldalú hátsó rész minden bizonnyal a tanulmány sajátja marad – fényűző, 4 személyes belső kialakítás azért elérhető lesz a szériamodellben –, a műszerfal várhatóan evolúciója lesz a három darab, digitális kijelzőből álló nagypanelos műszerfalnak. Elöl is teljesen sík a padló, fizikai kapcsolókat csak a kormánykeréken találunk.