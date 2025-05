Aggódik a Lada mert dömpingáron adják a kínai autókat

Hivatalos vizsgálatot követel a Lada gyár, mert szerinte a kínai konkurencia túlságosan olcsón értékesíti az autóit, ami versenyhátrányt jelent számára. Makszim Szokolov szerint az általa vezetett gyár nem teheti meg, hogy beszerzési ár alatt értékesítse az autóit, míg a kínai gyártók ezzel a politikával piacot akarnak szerezni, ami a helyi – orosz – gyárak létét fenyegeti.

Fotó: Kaiyi Auto

Példának ott a Kaiyi E5-ös, amely egy 4,7 méter hosszú, 1,5-ös turbómotorral (147 LE/210 Nm) szerelt lépcsős hátú modell 1 255 000 rubeles áron (5,6 millió Ft). Muszáj megemlíteni, hogy a 2023-as piaci bevezetésnél a Kaiyi E5-öst 2 195 000 rubeles indulóáron (9,8 millió Ft) kínálták fokozatmentes automatikus váltóval, ma ugyanezért a konfigurációért 1 399 000 rubelt (6,27 millió Ft) kérnek, plusz időközben megjelent az olcsóbb, kézi váltós kivitel is.

Ehhez képest a Vesta, egy 4,4 méter hosszú, 1,6-os szívómotorral (90 LE) és 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval szerelt lépcsős hátú modell 1 239 900 rubeles (5,56 millió Ft) indulóáron, a Kaiyi E5-ös alapszintjéhez hasonló felszereltséggel (Life) a Vesta ára már 1 626 000 rubel (7,3 millió Ft) – és sokkal gyengébb a motorja.

A helyzetet jobban ismerő, de névtelenséget kérő márkakereskedők szerint a kínai gyártók nyereség nélkül adják az autókat, amelyeket nagy számban – több százezer darabról van szó – importáltak Oroszországba, és most kiszórják a készleteket. Az erős hazai piac miatt a kínai gyártók megengedhetik maguknak, hogy az értékesítésen ne keressenek pénzt. A többféle piacvédő intézkedéssel is segített Lada még akciókkal se tud versenyezni az ilyen ajánlatokkal, úgyhogy hivatalos vizsgálatot követel. Előre aggódnak az Iskra kisautó júliusi rajtja miatt, a Granta és a Vesta közé árazott típus ára még nem ismert, de nem véletlenül kongatják a vészharangot Togliattiban. Még ha el is indul egy hivatalos vizsgálat, annak végigvitele óvatos becslések szerint is legalább egy év, szóval gyors segítségre nem számíthat az orosz autógyártó.