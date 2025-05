S még valami: +20 lóerő és –47 kg az Aston Martin DBX-nél

Fotó: Aston Martin

Miután a vásárlók csak azt vették, nemrég a DBX 707-es változatra szűkítette szabadidő-autójának kínálatát az Aston Martin, most pedig felfelé bővítenek azzal, hogy bejelentették a DBX S változatot. Ennél két fontos változás van, az AMG-től származó 4,0 literes V8-as biturbó teljesítményét 20 lóerővel 727 lóerőre növelték, a maximális nyomaték 950 Nm. Ez elsődlegesen annak köszönhető, hogy a Valhalla számára kifejlesztett, nagyobb méretű turbófeltöltőket használják. Ez a teljesítmény 3,3 másodperces 0–100 km/óra sprintre jó, és mivel a felső fordulatszám-tartományban lett erősebb a motor, a 0–200 km/óra sprintnél három tized a javulás. A csúcssebesség változatlanul 310 km/óra.

A másik fontos változás a saját tömeg 47 kg-os csökkentése, ez azonban már részben feláras tétel, például a közel 3 négyzetméteres, 18 kg-ot spóroló karbon tetőért (búcsúzik a napfénytető és a tetősínek is) külön kell fizetni. A 23 colos magnézium felnikkel 19 kg-ot lehet megspórolni (szériában 23 colos kovácsolt alufelniket adnak), a karbon hátsó lökhárító és diffúzorbetét kilenc kg megtakarítást eredményez. A vezetési élményt még a négy százalékkal közvetlenebb áttételezésű kormányzás is javítja az Aston Martin DBX S esetén, ráadásként a fordulókör átmérője is csökken fél méterrel 12 méterre. Ránézésre az extra légterelőkről, a függőlegesen elrendezett kipufogóvégződésekről lehet felismerni a szabadidő-autó sportváltozatát, illetve az első sárvédőkre helyezett S jelvényekről. Az utastérben S jelvénnyel ellátott Alcantara/bőr kárpitot használnak, extraként adják – a tömeget kis mértékben növelő – bőrkárpitot. Az Aston Martin DBX S már rendelhető, a kiszállítás 2025 utolsó negyedévében kezdődik.