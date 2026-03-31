Drámai baleset történt az M4-es úton, letarolt egy furgont a teherautó + videó

Fontos tanulságokkal szolgál az MKIF forgalomfigyelő kamerája által az M4-es Kisújszállás felé vezető oldalán történt baleset. Egy műszaki hibás furgon vesztegelt a külső sávban egy olyan szakaszon, ahol nem volt külön leállósáv (ennek kiépítése nem is kötelező az autóutakon, csak az autópályákon), ráadásul a szalagkorlát miatt igazán félrehúzódni sem lehetett. Ezen a részen érkezett egy teherautó, melynek vezetője minden bizonnyal nem figyelt eléggé az útra, holott szabad lett volna mellette a belső sáv. Lefékezni már esélye sem volt, a kikerülést későn kezdte meg, így valószínűleg a szerelvény eleje is megzúzta a furgont, az igazi pusztítást azonban a pótkocsi végezte – totálkárosra tört a Fiat Ducato méretű haszonjármű.

Csodával határos módon senki sem sérült meg a balesetben, ugyanakkor a sors fintora, hogy száz méterrel távolabb lett volna egy műszaki öböl, csak odáig kellett volna lendületből elevickélni a furgonnal. Azt tanácsolja az MKIF a járművezetőknek, hogy műszaki hiba esetén senki se maradjon a lerobbant járműben, hanem láthatósági mellényben menjen a szalagkorláton túli területre. Nemzetközi felmérések szerint még az olyan helyeken is átlagosan 8-10 perc múlva éri baleset az álló autót, ahol a gyorsforgalmi úton van leállósáv! Elvárható értesíteni a veszélyről az érkező autósokat elakadásjelző háromszög kihelyezésével és a 112-es segélyhívón tett bejelentéssel, illetve navigációs applikáción is célszerű jelenteni.