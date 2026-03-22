autós híroldtimerVeterán Autó-Motorrégi járműkönyvbemutató

Fotelben ülve is lesz miben gyönyörködniük a veteránok szerelmeseinek

Régi Mercedesek között mutattak be a közönségnek egy új könyvet Magyarország klasszikus autócsodáiról.

2026. 03. 22. 10:21
Fotó: Kismartoni András
Aligha sejtik sokan, milyen különleges atmoszféra fogadja a látogatókat egy 11. kerületi Mercedes-szalonban – az időutazáshoz nem kell mást tenni, mint a részben vagy teljesen elektrifikált új autók mellett elsétálva beszállni a liftbe, és pár másodperc után átlépni egy másik korszakba a Pappas Classic Backstage-ben. Itt elsősorban a csillagos márka old- és youngtimer autói sorakoznak, köztük a legendás Vörös Disznó replikája, de másfajta gyártmányokat, sőt klasszikus motorkerékpárokat és a vitrinekben közel 2500 modellt is meg lehet csodálni.

Lenyűgöző az AMG-t híressé tevő nagy és bivalyerős 300 SEL 6.3 versenyautó, avagy a Vörös Disznó replikája
Fotó: Kismartoni András

Ezúttal a Guttenberg-galaxis apropóján érkeztünk egy bemutatóra az autós relikviákkal gazdagon díszített falak közé: a Veterán Autó és Motor újság kiadójának gondozásában megjelent egy új könyv, mely az 1902-es gyártású Schacht Model H-tól kedve a Lancia Flaminia Touringon át a BMW M3 E30-ig összesen 17 különleges járművet mutat be, sok-sok évtizeden át kalauzolva az olvasót. Persze a Mercedes sem hiányozhat a kiadványból, ráadásul a sportos és elegáns veterán csodák mellett olyan nagyvasak is megférnek, mint az antik Renault busz vagy a Csepel tűzoltóautó. 

Néveri István (balra) és Papp Zoltán (jobbra) könyvét mutatja be a Veterán újság alapítója, Ocskay Zoltán
Fotó: Kismartoni András

„Ezek az autók nem csupán technikai mérföldkövek, hanem megőrzött pillanatok: korszakok ízét, emberek szenvedélyét és utak emlékét hordozzák” – írja az ajánlóban Néveri István, a könyv szerzője, aki MAVAMSZ-elnökségi tagként és versenyek, kiállítások szervezőjeként is aktív tagja a hazai veterános társadalomnak. A nagy műgonddal elkészített fényképek Papp Zoltánt, a Veterán újság szerkesztőjét és fotósát dicsérik, a közel 300 oldalas kötet minőségét látva pedig reálisnak tűnik a 15 liternyi benzinével megegyező, 8990 forintos vételár. Könyvesboltban vagy áruházban azonban hiába is keresi bárki a Klasszikus kerekeket, csak online lehet megrendelni.

Lehengerlő forma, francia luxus és V8-as Chrysler-motor: egy 1964-es Facel Vega II. díszíti a könyv borítóját
Fotó: Kismartoni András

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu