Fotelben ülve is lesz miben gyönyörködniük a veteránok szerelmeseinek

Aligha sejtik sokan, milyen különleges atmoszféra fogadja a látogatókat egy 11. kerületi Mercedes-szalonban – az időutazáshoz nem kell mást tenni, mint a részben vagy teljesen elektrifikált új autók mellett elsétálva beszállni a liftbe, és pár másodperc után átlépni egy másik korszakba a Pappas Classic Backstage-ben. Itt elsősorban a csillagos márka old- és youngtimer autói sorakoznak, köztük a legendás Vörös Disznó replikája, de másfajta gyártmányokat, sőt klasszikus motorkerékpárokat és a vitrinekben közel 2500 modellt is meg lehet csodálni.

Lenyűgöző az AMG-t híressé tevő nagy és bivalyerős 300 SEL 6.3 versenyautó, avagy a Vörös Disznó replikája

Fotó: Kismartoni András

Ezúttal a Guttenberg-galaxis apropóján érkeztünk egy bemutatóra az autós relikviákkal gazdagon díszített falak közé: a Veterán Autó és Motor újság kiadójának gondozásában megjelent egy új könyv, mely az 1902-es gyártású Schacht Model H-tól kedve a Lancia Flaminia Touringon át a BMW M3 E30-ig összesen 17 különleges járművet mutat be, sok-sok évtizeden át kalauzolva az olvasót. Persze a Mercedes sem hiányozhat a kiadványból, ráadásul a sportos és elegáns veterán csodák mellett olyan nagyvasak is megférnek, mint az antik Renault busz vagy a Csepel tűzoltóautó.

Néveri István (balra) és Papp Zoltán (jobbra) könyvét mutatja be a Veterán újság alapítója, Ocskay Zoltán

Fotó: Kismartoni András

„Ezek az autók nem csupán technikai mérföldkövek, hanem megőrzött pillanatok: korszakok ízét, emberek szenvedélyét és utak emlékét hordozzák” – írja az ajánlóban Néveri István, a könyv szerzője, aki MAVAMSZ-elnökségi tagként és versenyek, kiállítások szervezőjeként is aktív tagja a hazai veterános társadalomnak. A nagy műgonddal elkészített fényképek Papp Zoltánt, a Veterán újság szerkesztőjét és fotósát dicsérik, a közel 300 oldalas kötet minőségét látva pedig reálisnak tűnik a 15 liternyi benzinével megegyező, 8990 forintos vételár. Könyvesboltban vagy áruházban azonban hiába is keresi bárki a Klasszikus kerekeket, csak online lehet megrendelni.