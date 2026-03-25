Hátsó szélvédő nélküli szupersportautón dolgozik a Mercedes

A Mercedes-AMG GT Black Series új nemzedéke a legújabb generációs GT3 versenyautóval közös fejlesztési program részeként valósul meg. A jelenlegi GT 63 négyliteres, biturbó V8-asa 585 lóerőt és 800 Nm nyomatékot produkál, míg a GT 63 Pro-ban a motor már 612 lóerőt és 850 Nm nyomatékot képes leadni. Nem csoda, hogy 3,2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig csak az elektronikus korlátozás miatt 317 km/h.

Azonban az új GT Black Series a Mercedes ígérete szerint jóval erősebb lesz. A motorja még fejlesztés alatt áll, a síkforgattyús főtengelyű V8-as motor egy alaposan felhúzott változatára kell számítani, várhatóan 750-800 lóerő körüli teljesítménnyel és 900 Nm nyomatékkal.

A 2020-ban piacra dobott előző GT Black Series az AMG dupla turbós, négyliteres V8-asának szintén egy síkforgattyús főtengelyű változatát kapta, amely 730 lóerőt produkált 6900-as fordulatszámon, és 800 Nm nyomatékot adott le 2000 és 6000 fordulatszám között. Körülbelül 3,2 másodperc alatt gyorsult fel az autó vele 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig 320 km/óra volt, emellett Nürburgringen körrekordot állított fel sorozatgyártású autók között.

Az AMG állítása, hogy az új GT csúcsmodell a valaha volt legextrémebb Black Series lesz, nemcsak a motorra vonatkozik. A gyári fotókon látható prototípusok agresszívabb aerodinamikát és a jelenlegi GT modellekhez képest még inkább versenypályára tervezett futómű-beállítást is kaptak. Még hátsó szélvédője sincs a gyári kémfotón látható prototípusoknak, vélhetően kamera helyettesíti a visszapillantót. A GT3 (sárga) és közúti ikertestvérének (piros) párhuzamos fejlesztése lehetővé teszi az AMG számára, hogy közvetlenebbül vigye át az utcai modellbe a versenypályáról levont tanulságokat, különösen olyan területeken, mint az aerodinamika, a hűtés és a futóműhangolás.