Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

autós hírMercedes-AMGMercedes-AMG GT CoupéMercedes

Hátsó szélvédő nélküli szupersportautón dolgozik a Mercedes

Az AMG GT csúcsváltozata a legerősebb és leggyorsabb Black Series modell lesz.

2026. 03. 25. 18:18
A sárga a GT3-as versenyautó, a piros a közúti változat Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati Forrás: Mercedes-AMG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mercedes-AMG GT Black Series új nemzedéke a legújabb generációs GT3 versenyautóval közös fejlesztési program részeként valósul meg. A jelenlegi GT 63 négyliteres, biturbó V8-asa 585 lóerőt és 800 Nm nyomatékot produkál, míg a GT 63 Pro-ban a motor már 612 lóerőt és 850 Nm nyomatékot képes leadni. Nem csoda, hogy 3,2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig csak az elektronikus korlátozás miatt 317 km/h.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Azonban az új GT Black Series a Mercedes ígérete szerint jóval erősebb lesz. A motorja még fejlesztés alatt áll, a síkforgattyús főtengelyű V8-as motor egy alaposan felhúzott változatára kell számítani, várhatóan 750-800 lóerő körüli teljesítménnyel és 900 Nm nyomatékkal.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

A 2020-ban piacra dobott előző GT Black Series az AMG dupla turbós, négyliteres V8-asának szintén egy síkforgattyús főtengelyű változatát kapta, amely 730 lóerőt produkált 6900-as fordulatszámon, és 800 Nm nyomatékot adott le 2000 és 6000 fordulatszám között. Körülbelül 3,2 másodperc alatt gyorsult fel az autó vele 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig 320 km/óra volt, emellett Nürburgringen körrekordot állított fel sorozatgyártású autók között.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Az AMG állítása, hogy az új GT csúcsmodell a valaha volt legextrémebb Black Series lesz, nemcsak a motorra vonatkozik. A gyári fotókon látható prototípusok agresszívabb aerodinamikát és a jelenlegi GT modellekhez képest még inkább versenypályára tervezett futómű-beállítást is kaptak. Még hátsó szélvédője sincs a gyári kémfotón látható prototípusoknak, vélhetően kamera helyettesíti a visszapillantót. A GT3 (sárga) és közúti ikertestvérének (piros) párhuzamos fejlesztése lehetővé teszi az AMG számára, hogy közvetlenebbül vigye át az utcai modellbe a versenypályáról levont tanulságokat, különösen olyan területeken, mint az aerodinamika, a hűtés és a futóműhangolás.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
