Hivatalosan is megnyitott a felújított Hungaroring

Fotó: Hungaroring Sport Zrt.

Ami a felújítás részleteit illeti: az új főépületben helyet kapott 36 versenybox és 4 technikai box, étterem, VIP-terület, sajtóközpont és elkészült az új versenyirányítási központ is. Az új, 13 ezer négyzetméteres főlelátóhoz a kommentátor fülkék mellett VIP-terasz is készült. Az új főlelátó fedett, befogadó képessége 10 ezer fő. A rendezvénytér területe kibővült, amelyet új támfalrendszer támaszt meg az erdő felől.

Fotó: Hungaroring Sport Zrt.

Az új főépületet és az új főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze, a szervezők és a sportolók, illetve a vendégforgalom biztosítására a két terület között. Az idei magyarországi Forma-1-es versenyhétvégére vasárnapra minden jegy elkelt, a július 24. és 26. között sorra kerülő Magyar Nagydíjra péntekre és szombatra még kaphatók belépő.

(MTI)