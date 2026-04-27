Hivatalosan is megnyitott a felújított Hungaroring

Négyezer fős közösségi rendezvénnyel ünnepelte a versenypálya vasárnap, hogy átesett története legnagyobb rekonstrukcióján – a mogyoródi komplexum ezzel az eseménnyel újra megnyitotta kapuit a tesztelők, a versenyzők, a vállalati rendezvények, konferenciák és a nagyközönség előtt.

2026. 04. 27. 13:08
Forrás: Hungaroring Sport Zrt.
Fotó: Hungaroring Sport Zrt.

Ami a felújítás részleteit illeti: az új főépületben helyet kapott 36 versenybox és 4 technikai box, étterem, VIP-terület, sajtóközpont és elkészült az új versenyirányítási központ is. Az új, 13 ezer négyzetméteres főlelátóhoz a kommentátor fülkék mellett VIP-terasz is készült. Az új főlelátó fedett, befogadó képessége 10 ezer fő. A rendezvénytér területe kibővült, amelyet új támfalrendszer támaszt meg az erdő felől.

Fotó: Hungaroring Sport Zrt.

Az új főépületet és az új főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze, a szervezők és a sportolók, illetve a vendégforgalom biztosítására a két terület között. Az idei magyarországi Forma-1-es versenyhétvégére vasárnapra minden jegy elkelt, a július 24. és 26. között sorra kerülő Magyar Nagydíjra péntekre és szombatra még kaphatók belépő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu