Indul a szezon, sokan nézegetnek használt motort – de vajon milyet?

Aki használt motor vásárlása előtt áll, és szeretne spórolni, jobban teszi, már a kellemes idő beköszönte előtt nekiáll a keresgélésnek. Pontosan az ilyen érdeklődők preferenciáit vizsgálta a Használtautó.hu oldalt működtető csapat az idei első negyedév adatai alapján, és úgy fest, hogy továbbra is (az amúgy az újmotor-eladásokat is vezető) BMW R-sorozatú túraendurók a legnépszerűbbek: borsos, átlagosan 4,5 millió forintos áruk dacára is kétszer annyian szemeztek velük, mint a listán második helyezett (a bivalyerős Hayabusákat is magába foglaló) Suzuki GSX modellcsalád különféle változataival.

Harmadik helyre futottak be a szintén millió variánst magába foglaló Honda CB sorozat tagai, míg a fiatalabb Yamaha MT-k (részben naked bike-ok), és a Kawasaki Z-k már nem jutottak fel a dobogóra, de azért így is kedveltnek mondhatók. Bekerült a top 10-be egy „kanapérobogó”, a Suzuki AN Burgman is, mely egymillió forinti árával a lista legolcsóbb modellsorozata. Általánosságban elmondható, hogy a tíz évnél idősebb gépekre nagy a kereslet, az átlagos futásteljesítmény pedig meghaladja a 40-50 ezer kilométert.