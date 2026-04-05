Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Indul a szezon, sokan nézegetnek használt motort – de vajon milyet?

Nő az érdeklődés a nagyrobogókra, túraendurókra és sportgépekre. Íme a kedvencek toplistája, átlagárakkal.

2026. 04. 05. 11:30
Aki használt motor vásárlása előtt áll, és szeretne spórolni, jobban teszi, már a kellemes idő beköszönte előtt nekiáll a keresgélésnek. Pontosan az ilyen érdeklődők preferenciáit vizsgálta a Használtautó.hu oldalt működtető csapat az idei első negyedév adatai alapján, és úgy fest, hogy továbbra is (az amúgy az újmotor-eladásokat is vezető) BMW R-sorozatú túraendurók a legnépszerűbbek: borsos, átlagosan 4,5 millió forintos áruk dacára is kétszer annyian szemeztek velük, mint a listán második helyezett (a bivalyerős Hayabusákat is magába foglaló) Suzuki GSX modellcsalád különféle változataival.

Harmadik helyre futottak be a szintén millió variánst magába foglaló Honda CB sorozat tagai, míg a fiatalabb Yamaha MT-k (részben naked bike-ok), és a Kawasaki Z-k már nem jutottak fel a dobogóra, de azért így is kedveltnek mondhatók. Bekerült a top 10-be egy „kanapérobogó”, a Suzuki AN Burgman is, mely egymillió forinti árával a lista legolcsóbb modellsorozata. Általánosságban elmondható, hogy a tíz évnél idősebb gépekre nagy a kereslet, az átlagos futásteljesítmény pedig meghaladja a 40-50 ezer kilométert. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
