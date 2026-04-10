Két izgalmas tanulmányt mutatott be a Hyundai

Az Ioniq modellcsalád új, Kínára szabott tagjai tanulmányként érkeznek a pekingi autószalonon.

2026. 04. 10. 11:31
Hyundai Ioniq Forrás: Hyundai
A Hyundai hivatalosan is bemutatta az új, elektromos autókra szakosodott Ioniq almárkáját Kínában, két koncepcióautót mutatva be a pekingi márkabemutató rendezvényen, az április 24-én nyitó Auto China 2026 („Pekingi Autószalon”) előtt. Érdekes látni, hogy a két újdonság koncepciója kísértetiesen hasonlít azon elektromos Honda-tanulmányokéra, melyek sorozatgyártási terveit nemrég vetette el a japán autógyártó – hatalmas veszteséget leírva.

Fotó: Hyundai

Az Ioniq Venus egy trendteremtő szedántanulmány egyívű tetővel, az Earth pedig egy magas építésű családi SUV. A jövőbeli Ioniq modelleket állítólag azért bolygókról nevezik el, mivel azt szimbolizálják, hogy az egyes járművek hogyan keringenek az ügyfél – az új Ioniq univerzum központi eleme – körül. 

Fotó: Hyundai

Akárhogy is, a Venus és az Earth koncepcióautók a Hyundai új kínai stratégiájának első kézzelfogható eredményei, amelyek a jövőbeli sorozatgyártású Ioniq modellek formatervezési előfutáraként szolgálnak.

Fotó: Hyundai

Kínában az Ioniq a szokásos termékkínálaton túl egy szélesebb mobilitási ökoszisztémává fejlődik, amelyet a helyi ügyfelekre szabnak. Miközben fenntartja a Hyundai globálisan biztonsági és minőségi szabványait, az almárkát újraértelmezik a lokalizált technológiák, szolgáltatások és felhasználói élmények révén Kína gyorsan fejlődő autópiaca számára.

Fotó: Hyundai

Az Ioniq bemutató rendezvényén a Hyundai betekintést engedett a kínai vásárlók számára kifejlesztett technológiákba is. A legfontosabb fejlesztések közé tartozik a helyi partnerekkel közösen fejlesztett autonóm vezetési rendszerek bevezetése, valamint a piacspecifikus megoldások, például a hatótávnövelős elektromos járművek (EREV) bevezetése. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
