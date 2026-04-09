Spanyolországból érkezik a Renault 5 legkomolyabb riválisa

A Raval a barcelonai El Ravalról kapta a nevét, amely a város legmerészebb, legkreatívabb és legizgalmasabb negyede. Fotó: Cupra

2018-ban a frissen alapított Cupra még egy tétova kísérletnek tűnt, mostanra azonban nagyon is megérkezett a SEAT-ból kinőtt önálló márka, amit bizonyít, hogy 2025-ben harmadával növelte az eladásait, és már több autót adott el, mint az olcsóbb és elérhetőbb, de kissé elfeledett anyamárka. Tavaly a Cupra már átadta az egymilliomodik autóját is, és ha ilyen ütemben fejlődik, a következő millió hét helyett két-három év alatt meglesz. A Volkswagen-csoporton belül már akkora respektje van a sportos spanyol márkának, hogy rábízták az idén érkező négy elektromos kisautó (Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID.Polo és ID.Cross) műszaki fejlesztését is. Mind a négy a vadonatúj MEB Plus platformra épül, és mind a négyet Spanyolországban fogják gyártani – vagy Martorellben, vagy a Volkswagen-csoport pamplonai üzemében. Később csatlakozik hozzájuk az azonos technikájú Audi A2 e-tron, amely viszont Németországban készül majd.

A legsportosabb testvér

Nem sokat változott a forma a sorozatgyártásig a 2022-es tanulmányautóhoz képest. Fotó: Gulyás Péter

Az elsőként leleplezett Raval lesz a legsportosabb a testvérmodellek közül (leszámítva talán a beígért ID. Polo GTI-t), amit az ék alakú külsőn kívül az is bizonyít, hogy a spanyol autó alapáron a többinél feszesebb és 15 mm-rel mélyebben ülő futóművet, progresszíven változó áttételű kormányművet, 10 mm-rel szélesebb nyomtávot kap, és csak ebben lesz a menetstabilizálónak köztes, Sport állása (ez a normál állásnál több játékot és csúszást enged, de baj esetén azért beavatkozik). A rekuperáció erőssége a kormányon lévő fülekkel állítható (egypedálos vezetésre is van mód).

A hatalmas diffúzorok a VZ csúcsváltozatot jelzik. Fotó: Gulyás Péter

Ezeknek a változásoknak eleve garantálnia kell a többinél sportosabb, agilisabb viselkedést, de a 226 lóerős csúcsváltozat, a Raval VZ ezenkívül öt százalékkal merevebb karosszériát, 15 állást ismerő adaptív lengéscsillapítókat (DCC), 19 colos felniket (235 mm széles gumikkal), nagyobb első kerékdőlést és a Volkswagen Golf GTI-éhez hasonló, tengelykapcsolóval működő önzáró differenciálművet (VAQ) is kap, hogy könnyebben le tudja vinni az útra a bármikor rendelkezésre álló 290 Nm-es nyomatékát. Csak ebben lehet teljesen kikapcsolni a menetstabilizáló rendszert – ha egy hagyományos kézifék is lenne benne, igazi huligánautó lehetne belőle, de azért így is közel jár hozzá. Nem mindenkinek fog tetszeni a kizárólag a Raval VZ számára kifejlesztett E-Launch rendszer, amely a hangulatvilágítás, a pilótafülke-animáció és a dedikált belső hangok összehangolt sorozatával versenyrajt-érzést próbál kelteni a kabinban.