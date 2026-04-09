Spanyolországból érkezik a Renault 5 legkomolyabb riválisa

A francia bestsellernél tágasabb Cupra Raval egy sportosra hangolt elektromos kisautó Volkswagen-technikával és tűrhető árakkal.

2026. 04. 09. 13:34
Fotó: Gulyás Péter
Cupra Raval
A Raval a barcelonai El Ravalról kapta a nevét, amely a város legmerészebb, legkreatívabb és legizgalmasabb negyede. Fotó: Cupra

2018-ban a frissen alapított Cupra még egy tétova kísérletnek tűnt, mostanra azonban nagyon is megérkezett a SEAT-ból kinőtt önálló márka, amit bizonyít, hogy 2025-ben harmadával növelte az eladásait, és már több autót adott el, mint az olcsóbb és elérhetőbb, de kissé elfeledett anyamárka. Tavaly a Cupra már átadta az egymilliomodik autóját is, és ha ilyen ütemben fejlődik, a következő millió hét helyett két-három év alatt meglesz. A Volkswagen-csoporton belül már akkora respektje van a sportos spanyol márkának, hogy rábízták az idén érkező négy elektromos kisautó (Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID.Polo és ID.Cross) műszaki fejlesztését is. Mind a négy a vadonatúj MEB Plus platformra épül, és mind a négyet Spanyolországban fogják gyártani – vagy Martorellben, vagy a Volkswagen-csoport pamplonai üzemében. Később csatlakozik hozzájuk az azonos technikájú Audi A2 e-tron, amely viszont Németországban készül majd.

A legsportosabb testvér

Cupra Raval
Nem sokat változott a forma a sorozatgyártásig a 2022-es tanulmányautóhoz képest. Fotó: Gulyás Péter

Az elsőként leleplezett Raval lesz a legsportosabb a testvérmodellek közül (leszámítva talán a beígért ID. Polo GTI-t), amit az ék alakú külsőn kívül az is bizonyít, hogy a spanyol autó alapáron a többinél feszesebb és 15 mm-rel mélyebben ülő futóművet, progresszíven változó áttételű kormányművet, 10 mm-rel szélesebb nyomtávot kap, és csak ebben lesz a menetstabilizálónak köztes, Sport állása (ez a normál állásnál több játékot és csúszást enged, de baj esetén azért beavatkozik). A rekuperáció erőssége a kormányon lévő fülekkel állítható (egypedálos vezetésre is van mód).

Cupra Raval
A hatalmas diffúzorok a VZ csúcsváltozatot jelzik. Fotó: Gulyás Péter

Ezeknek a változásoknak eleve garantálnia kell a többinél sportosabb, agilisabb viselkedést, de a 226 lóerős csúcsváltozat, a Raval VZ ezenkívül öt százalékkal merevebb karosszériát, 15 állást ismerő adaptív lengéscsillapítókat (DCC), 19 colos felniket (235 mm széles gumikkal), nagyobb első kerékdőlést és a Volkswagen Golf GTI-éhez hasonló, tengelykapcsolóval működő önzáró differenciálművet (VAQ) is kap, hogy könnyebben le tudja vinni az útra a bármikor rendelkezésre álló 290 Nm-es nyomatékát. Csak ebben lehet teljesen kikapcsolni a menetstabilizáló rendszert – ha egy hagyományos kézifék is lenne benne, igazi huligánautó lehetne belőle, de azért így is közel jár hozzá. Nem mindenkinek fog tetszeni a kizárólag a Raval VZ számára kifejlesztett E-Launch rendszer, amely a hangulatvilágítás, a pilótafülke-animáció és a dedikált belső hangok összehangolt sorozatával versenyrajt-érzést próbál kelteni a kabinban.

Új alapokon

Elöl hajtanak az MEB+ platformra épülő kis villanyautók. Fotó: Volkswagen

A korábbi Volkswagen ID, Skoda Enyaq és Cupra Born modellekben használt MEB „gördeszka”-platformból szinte semmit sem vettek át az új MEB+-hoz. Hatékonyabbak az új generációs APP 290-es villanymotorok (amelyek Győrben készülnek), rövidebb a tengelytáv (2770 helyett 2600 mm), kisebbek és olcsóbban gyárthatók a „cell to pack” szisztéma szerint épített, modulmentes akkumulátorok (38 és 56 kWh). Ráadásul a hajtás is hátulról előre jött, akárcsak a hajtó villanymotor, de ennek az is a következménye, hogy több lengőkaros helyett egyszerűbb és olcsóbb csatolt lengőkarok tartják a kerekeket hátul. 

Cupra Raval
Egészen extrém kinézetűek a gyári felnik, amelyekből széles a választék 17–19 colos méretig. Fotó: Gulyás Péter

Már minden keréknél tárcsafékek dolgoznak, ellentétben az MEB platformos modellekkel, ahol még azt mondták, hogy azért vannak dobok hátul, mert ezeket könnyebb karban tartani (egy villanyautó ugyanis szinte sosem használja az üzemi fékrendszerét, hanem fékenergia-visszatáplálással lassul). Szintén új az „egydobozos” elektromechanikus fékrásegítő, amelybe integrálták a menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszert is a gyorsabb reakcióidő és a jobb pedálérzet érdekében. A Raval mobil energiaközpontként is szolgálhat a Vehicle-to-Load (V2L) technológiának köszönhetően, amely lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy külső eszközöket, például laptopokat vagy elektromos kerékpárokat közvetlenül az autóból lássanak el árammal.

Vetített fényjáték és sok hely belül

Cupra Raval
Érdekes újítás az ajtókra vetített fénydíszítés, ami a kilincs alatt látható. Fotó: Gulyás Péter

A Raval 4,05 méter hosszú, 1,78 méter széles és 1,52 méter magas, vagyis 13 centivel hosszabb, fél centivel szélesebb, két centivel magasabb mint a Renault 5, és a tengelyei is hat centivel messzebb vannak egymástól. Főleg az utóbbi hatalmas különbséget jelent a belső helykínálatban, a Cuprában ugyanis két 180 centiméteres felnőtt aránylag jól elfér egymás mögött, míg a Renault-ban egy ekkora felnőtt mögött már csak egy gyerek tud kényelmesen utazni. A jól pakolható, 430 literes csomagtér 104 literrel veri a Renault-ét, és 45 literrel még az egy kategóriával nagyobb Cupra Bornét is, ami elismerésre méltó.

Cupra Raval
A VZ kagylóüléseit a futócipők hálós anyagához hasonló kárpit borítja. Fotó: Gulyás Péter

A barcelonai statikus bemutatón volt lehetőség beülni a kiállított autókba, így kiderült, hogy a Raval vezetőülése nincs olyan alacsonyan, mint a Minié, de nem is annyira magas a padlóba épített akkumulátor ellenére, hogy elrontaná a kapcsolatot az úttal. Masszívnak és jól összerakottnak érződik belülről a Raval, az anyagminőség egy hajszálnyival a Renault-é felett van, mivel még a műszerfal felső részén is puha, gumírozott felületet használnak, és nem kopogós műanyagot. Egy androidos rendszerű, 200 DPI-s pixelsűrűségű, 12,9 colos érintőképernyős rendszer található középen, vagyis a Raval nem kapta meg a Volkswagen ID.Polo vadonatúj rendszerét, amely megszabadult a hőmérséklet és hangerőállító csúszkáktól, és alsó fizikai gombokkal pótolta azokat.

Cupra Raval
Sík a padló és egy kisautóhoz képest sok a hely a második sorban. Fotó: Gulyás Péter

Van még egy 10,25 colos digitális műszerfal a kormánykerék mögött, amely a legnagyobb a Cuprák között. Ez az első Volkswagen-csoporthoz tartozó autó, amelyben vetített fényekkel dolgozik a hangulatvilágítás, a műszerfal két széléről az ajtókra vetül a mintázat, amelynek formáját a menürendszerben lehet kiválasztani. Ezenkívül a szélvédő tövében is van egy LED-es fénycsík, ami inkább a vezetéstámogató rendszerek figyelmeztetéseit továbbítja. A Cupra szokásos, kormányra szerelt üzemmódválasztó gombjával válthatunk a megszokott Comfort, Eco, Individual, Performance és Cupra módok között – az utóbbi kettőben némi digitális motorzaj hallható a hangszórókból. 

Árak, hajtásláncok

Cupra Raval
Elöl nincs frunk, itt kapott helyet a gépészet. Fotó: Gulyás Péter

Nálunk a Cupra négy felszereltségi szinttel, négy hajtáslánccal és két akkumulátorcsomaggal fogja kínálni a Ravalt. Ezek a lehetőségek egyben arra is utalnak, hogy mire számíthatunk a Volkswagen és Skoda testvérmodelljeitől, amelyeket a következő hónapokban fognak bemutatni. A 11,95 millió forintos listaáron kínált belépő verzió egy 116 lóerős első villanymotort és egy 37 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátort párosítanak, így a WLTP hatótávolság 300 km. Legfeljebb 90 kW-tal is tölthető az akku, így 27 perc alatt 10–80 százalékra feltölteni. A Plus és Endurance szintek 135, illetve 211 lóerőt kínálnak, az erősebb motorhoz egy 52 kWh-s nikkel-mangán-kobalt akkumulátor jár, ami a hatótávolságot 450 kilométerre növeli. Ezzel az akkucsomaggal a maximális töltési teljesítmény 130 kW-ra emelkedik. A kínálat csúcsán a 226 lóerős Raval VZ áll, amely házon belül az ID.Polo GTI-nek, házon kívül pedig az Alpine A290-nek lesz a riválisa. A 0–100 km/h-ra hét másodpercnél fürgébben gyorsuló, 175 km/h végsebességű, 400 kilométer hatótávú sportverzió listaára itthon 15,85 millió forint.

Cupra Raval
Kicsit alfás a megjelenés, de Cupra is latinos, sportos márka. Fotó: Gulyás Péter

Bevezetéskor, első körben a drágább Endurance és VZ modellek érkeznek, a kis akkupakkos verziók gyártása 2026 harmadik negyedévében indul. Jelen állás szerint júniusban érkeznek az első Ravalok Magyarországra, de a Cupra konfigurátorában néhány héten belül már elérhető lesz az újdonság. Fontos tudni, hogy az importőr a privát vevőknek 1,2 millió forint kedvezményt biztosít a listaárakból. A felár nélküli opciók az alábbiak lehetnek:
 
   • SMART CARE – 4 év vagy 200 ezer kilométer díjmentes karbantartás
   • SMART CHARGE – 11 kW falitöltő
   • SMART CARD – 300 ezer forint értékű töltőkártya.

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval
A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu