Lenyitott tetővel még a turbó is szebben fütyül – Mini Cabrio JCW menetpróba

Milyen belül?

Kiváló a minősége, és tele van ötletekkel a beltér. Pizza-méretű a kerek OLED érintőképernyő, textilküllős a kormány

Fotó: Gulyás Péter

Belső tér tekintetében ma nincs olyan kisautó, amely minőségben és dizájnban felvenné a versenyt a Minikkel. Egy tanulmányautóban is elmenne ez a kabin, mert tele van érdekes dizájnmegoldásokkal és anyagválasztásokkal (pl. textilküllős kormány), ráadásul a kerek, remek felbontású OLED érintőképernyőn futó fedélzeti menürendszer a Mini-dizájn mögött valójában a BMW iDrive-ja, amely évek óta etalonnak számít még a felső kategóriákban is. Elöl nagy termetűek is elférnek, hátul viszont csak 150 cm alatt komfortos az utazás, a szélfogó behelyezésével pedig még nekik sem, mert akkor kétszemélyessé válik az utastér.

A kényelmes ülések mélyen vannak, de lehetne jobb az oldaltartásuk

Fotó: Gulyás Péter

Szerencsére kínálat csúcsát jelentő John Cooper Works sportverzió az aránytalan formájú ötajtósból nem készül, viszont a jó kiállású háromajtósból és a kétajtós kabrióból igen, sőt, még az elektromos Miniből is létezik JCW, de csak fix tetővel. Utóbbi erősebb (258 vs. 231 lóerő) és jobban gyorsul (5,9 vs. 6,21 mp) a benzinesnél, de a Balaton-felvidék kanyargós országútjain rendezett hazai menetpróbán az derült ki számomra, hogy a 325 kilós súlytöbblet (1655 vs. 1330 kg), valamint a motor- és kipufogóhang, a váltások és a rezgések hiánya miatt nem ad olyan vezetési élményt. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a kormányon látható gombbal aktiválni lehet a Boost funkciót, amely rövid ideig 27 lóerővel növeli meg a teljesítményt.

Önzáró differenciálmű és kézi váltó már nincs

Zsúfolt a gépészet, mert egy kétliteres turbómotort préseltek be ide DCT automata váltóval

Fotó: Gulyás Péter

A benzines változatban a BMW-kből ismert, nem túl izgalmas karakterű és hangú, de hatékony kétliteres turbómotor található, amely alapos lefojtás – a BMW M135-ben 317 lóerőt tud – után is 231 lóerőt küld az első kerekekre. Ehhez az erőhöz már dukálna egy mechanikus önzáró differenciálmű, de a Mini ehelyett csak egy elektronikus rendszert ad, amely az ívbelső kerekek fékezgetésével próbál hasonló hatást elérni. Az előző generáció csúcsmodelljében, a 306 lóerős Mini JCW GP-ben volt még volt valódi, mechanikus sperr (a nyolcfokozatú automata váltóba építve), de a normál JCW-kben már akkor sem. Az előző Mini-generációnál még választani lehetett a hatfokozatú kézi váltó és a nyolcfokozatú hagyományos automata váltó között is, ezúttal viszont köztes megoldásként csak a hétfokozatú duplakuplungos automata az egyetlen opció. Nincs vele semmi gond, gyorsan és simán vált, de egy manuálissal azért növelni lehetne a vezetési élményt, még akkor is, ha kézi váltásokra továbbra is lehetőség van a kormány mögötti váltófülekkel.