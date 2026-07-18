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Lenyitott tetővel még a turbó is szebben fütyül – Mini Cabrio JCW menetpróba

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Lassan kihalnak a kis hot hatch-ek, pláne a vászontetősök, ezért a legerősebb Mini kabrió létezésének még akkor is lehet örülni, ha tudjuk, hogy a lemezek alatt szinte semmit sem változott az elődhöz képest.

Gulyás Péter
2026. 07. 18. 10:56
Mini JCW
Forrás: Mini
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Milyen belül?

Mini kabrió
Kiváló a minősége, és tele van ötletekkel a beltér. Pizza-méretű a kerek OLED érintőképernyő, textilküllős a kormány
Fotó: Gulyás Péter

Belső tér tekintetében ma nincs olyan kisautó, amely minőségben és dizájnban felvenné a versenyt a Minikkel. Egy tanulmányautóban is elmenne ez a kabin, mert tele van érdekes dizájnmegoldásokkal és anyagválasztásokkal (pl. textilküllős kormány), ráadásul a kerek, remek felbontású OLED érintőképernyőn futó fedélzeti menürendszer a Mini-dizájn mögött valójában a BMW iDrive-ja, amely évek óta etalonnak számít még a felső kategóriákban is. Elöl nagy termetűek is elférnek, hátul viszont csak 150 cm alatt komfortos az utazás, a szélfogó behelyezésével pedig még nekik sem, mert akkor kétszemélyessé válik az utastér.

Mini kabrió
A kényelmes ülések mélyen vannak, de lehetne jobb az oldaltartásuk
Fotó: Gulyás Péter

Szerencsére kínálat csúcsát jelentő John Cooper Works sportverzió az aránytalan formájú ötajtósból nem készül, viszont a jó kiállású háromajtósból és a kétajtós kabrióból igen, sőt, még az elektromos Miniből is létezik JCW, de csak fix tetővel. Utóbbi erősebb (258 vs. 231 lóerő) és jobban gyorsul (5,9 vs. 6,21 mp) a benzinesnél, de a Balaton-felvidék kanyargós országútjain rendezett hazai menetpróbán az derült ki számomra, hogy a 325 kilós súlytöbblet (1655 vs. 1330 kg), valamint a motor- és kipufogóhang, a váltások és a rezgések hiánya miatt nem ad olyan vezetési élményt. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a kormányon látható gombbal aktiválni lehet a Boost funkciót, amely rövid ideig 27 lóerővel növeli meg a teljesítményt.

Önzáró differenciálmű és kézi váltó már nincs

Mini kabrió
Zsúfolt a gépészet, mert egy kétliteres turbómotort préseltek be ide DCT automata váltóval
Fotó: Gulyás Péter

A benzines változatban a BMW-kből ismert, nem túl izgalmas karakterű és hangú, de hatékony kétliteres turbómotor található, amely alapos lefojtás – a BMW M135-ben 317 lóerőt tud – után is 231 lóerőt küld az első kerekekre. Ehhez az erőhöz már dukálna egy mechanikus önzáró differenciálmű, de a Mini ehelyett csak egy elektronikus rendszert ad, amely az ívbelső kerekek fékezgetésével próbál hasonló hatást elérni. Az előző generáció csúcsmodelljében, a 306 lóerős Mini JCW GP-ben volt még volt valódi, mechanikus sperr (a nyolcfokozatú automata váltóba építve), de a normál JCW-kben már akkor sem. Az előző Mini-generációnál még választani lehetett a hatfokozatú kézi váltó és a nyolcfokozatú hagyományos automata váltó között is, ezúttal viszont köztes megoldásként csak a hétfokozatú duplakuplungos automata az egyetlen opció. Nincs vele semmi gond, gyorsan és simán vált, de egy manuálissal azért növelni lehetne a vezetési élményt, még akkor is, ha kézi váltásokra továbbra is lehetőség van a kormány mögötti váltófülekkel.

Mini kabrió
Sokat javít a huzatvédelmen a szélfogó háló, de vele kétszemélyes az utastér
Fotó: Gulyás Péter

A több merevítés és a tetőmozgató mechanizmus 95 kilóval növelte meg a kabrió JCW tömegét a háromajtós JCW-hez képest, ezért a gyorsulási ideje (6,4 mp) és a végsebessége (245 km/h) is kicsivel rosszabb, de ezek olyan nüansznyi különbségek, hogy a valós forgalomban nincs jelentőségük. Általános szabály, hogy a vászontetős autók kicsit puhábbak, mint a keménytetős társaik, ami a Mini esetében egyáltalán nem baj, ugyanis az acéltetős JCW egyértelműen túl kemény a magyar utakra: a feszes rugók és gátlók, az alacsony oldalfalú 18-as sportgumik még a Balaton-felvidék viszonylag sima útjain is rázóssá tették az utazást. 

Kényelmesebb, mint a háromajtós

Nem olyan éles a kanyarban, mint a háromajtós, de ez természetes egy kabrió esetében
Fotó: Mini

Ezzel szemben a kabrióban egy fokkal nagyobb volt a gördülési komfort, ha ringatózóan kényelmesnek nem is lehetett nevezni. Érezhetően javít a helyzeten az adaptív lengéscsillapítás, amelyet a B-szegmensben egyedül a Mini kínál, de csodát tenni ez sem tud a rövid rugóutak, a feszes rugók, peres gumik miatt. Go-Kart üzemmódban keményedik fel igazán a csillapítás, ilyenkor kanyarban hajlamos az ívről jobban elpattogni a kis kabrió, cserébe igazán élénkké – amennyire egy turbóstól lehet – válnak a gázreakciói, és megjön a motor- és kipufogóhang is. 

Mini JCW
Nem barátja a fekvőrendőröknek, pláne nem Go-Kart üzemmódban
Fotó: Mini

Ilyenkor az utastér hangulata a sportos vezetési élményhez igazodik, antracit és piros színre vált a hangulatvilágítás, a központi kijelző pedig nem csupán az aktuális sebességet, de a kerekekre zúdított teljesítményt és nyomatékot, valamint a gyorsulás aktuális G-erejét is megjeleníti virtuális, analóg műszereken. Közben a kormányzás nehezebbé, a motor és a sebességváltó érzékenyebbé, a menetstabilizáló pedig engedékenyebbé válik.

Úgy vált irányt, mint a mérgezett egér

Mini kabrió
Nem a praktikuma miatt szerethető, nyitott tetővel a csomagtartó csak 160 literes
Fotó: Gulyás Péter

Nem csak a futómű, hanem – a fix acéltető hiánya miatt – természetszerűleg a karosszériastruktúra is puhább a kabrióban, mint a háromajtósban, ami szintén hozzájárul a tűrhető rugózási komforthoz. Annyira azért nem csavarodik a bódé, hogy túlzottan zavaró legyen, de a pontatlanabb irányíthatóságból, a jobban rázkódó kormánykerékből és belső visszapillantóból azért érezhető a kisebb merevség, minél rosszabb az útminőség, annál jobban. Ettől eltekintve a kabrió olyan, mint a ferdehátú, szinte bármilyen fordulatszámnál lendületesnek és erősnek érződik. Ha sima az út, a kanyarstabilitással sincs probléma, a balansz semleges, a csinos kasztni ellenáll a dőlésnek, a kormányzás hipergyors áttételű, és az orr-rész lelkesen betapad a kanyarbejáratokban. 

Mini JCW
Napfénytető-állásban csak 40 centis a tetőnyílás
Fotó: Mini

Vannak más előnyei is a nyitható tetőnek, mint az, hogy simogatja arcunkat a menetszél. Egy kicsit jobban hallatszik turbó fütyülése, a lefúvószelep zihálása és a kipufogó ropogása (gázelvételnél és felváltáskor), ami kell is, ugyanis a BMW négyhengeresének hangja önmagában nem túl inspiráló. Viszont a B48 kódnevű négyhengeres a pincéből húz, mivel a 380 Nm-es nyomatékcsúcs már 1500-tól rendelkezésre áll. Ráadásul nem is fogyaszt túl sokat (7-8 literrel simán el lehet járni, 10-11 liter fölé ólomlábbal is nehéz menni), és egy chiptuninggal valószínűleg több mint 300 lóerőt is ki lehet belőle hozni.

Ár és riválisok

Mini JCW
Az összes Mini JCW felvonult a balatoni menetpróbán,még Aceman és Countryman is volt
Fotó: Mini

A Mini JCW kabrió 15,8 millió forintba kerül, ami jelentősen (1,9 millióval) több, mint a háromajtós, benzines JCW ára, ráadásul ha nem akarunk unalmas, ezüst metál színt, rögtön 16 millió fölé kúszik a vételár, de még így is elmarad az elektromos JCW 16,77 milliós árától. 

Mini JCW
Nem sokat változott a 2024-es modellváltással a kabrió, csak a belseje lett szebb
Fotó: Mini

Aki 204 lóerővel, fél másodperccel rosszabb gyorsulással és kicsit kevésbé sportos külsővel is megelégszik, az több mint kétmillió forintot spórolhat, ha az azonos – de jobban lefojtott – benzinmotorral szerelt Cooper S-t veszi. Nyitható tetejű riválisból nincs sok, a benzines Abarth 500 nyugdíjazása miatt csak a Mazda MX-5 említhető. A 14-17 millió forint közötti áron kínált, hátsókerék-meghajtású japán roadster 100 lóerővel gyengébb, lassabb és kevésbé praktikus, mint a Mini, vezetési élményben mégis többet nyújt. 

Mini kabrió
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