Nem értette a sofőr, miért jön mindenki szembe az M6-os autópályán + videó

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Összezavarodott egy terelőtáblánál, és három kilométert hajtott a túloldali sztrádarész belső sávjában.

2026. 07. 02. 11:57
Fotó: Tolna vármegyei rendőrség
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