Ilyen egyszerűen nincs!

Akkor mutatom a 444 egyik vezető anyagát – kapaszkodj meg erősen:

A Tisza viszont azt hangsúlyozza az ítéletről, hogy nincs benne olyasmi, hogy ez ne lenne igaz. A bíróság szerint Magyar állításai beletartoznak a véleménynyilvánítás szabadságába.

Tehát: ha valaki azt állítja valakiről, hogy külföldi ingatlanjai vannak és Kenyába jár vadászni, ám az illetőnek nincsenek külföldön ingatlanjai és még életében nem volt Kenyában, az nem hamis tényállítás, hanem a „véleménynyilvánítás szabadsága”.

Ellentétben azzal, amikor ugyanez a bíróság egyik ítéletében kimondja, hogy a 600 oldalas tiszás gazdasági csomag publikálása rendben van, majd a másik ítéletében (ugyanaz a bíró!) kimondja, hogy nincsen rendben.

Kicsit nehéz eligazodni a bírósági ítéletek szövevényes világában, igaz?

Mert akkor most például, ha én ideírom, miszerint a Lázár-ügyben ítéletet hozó bíró egy kilóra megvett alak, aki szakmájának szégyene, és a Tiszától kapott pénzből külföldi ingatlanokat vásárolt magának, továbbá abból ment vadászni Kenyába, akkor ez most hamis tényállítás vagy a véleménynyilvánítás szabadsága?

Na, bírókám? Segítenél értelmezni a dolgot?

És akkor a végére tizenötezredszer is leírom: amikor Ungár Klára lehomokosozta Kocsis Mátét, a bíróság jogerős ítéletében kimondta, hogy ezzel nincsen semmi baj, azzal nem lehet senkit megsérteni, hogy homokosnak nevezik, továbbá ezt közszereplőként amúgy is tűrnie kell.

Amikor Terry Black lehomokosozta Vona Gábort, akkor ugyanez a bíróság kimondta, miszerint ez olyan fokú sértés, amit Vonának közszereplőként sem kell eltűrnie, így ötmillió forint sérelemdíj illeti meg.

Ez nem igazságszolgáltatás, nem jogszolgáltatás – ez ocsmány politizálás, amit bírói pulpitusról követnek el.

És ebből lassan elég volt…

