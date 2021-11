Harcra készülnek a Facebookkal

Új, hivatalos Facebook-oldalt indított Rákay Philip. A producer erről a legnagyobb közösségi oldalon, már az új felületén tett bejelentést. A Patrióta csatorna influenszere egy videóban elmondta: azért szánta el magát a lépésre, mert augusztus 17. óta durván korlátozza a Facebook, akkor a piros zónába száműzték. Mint hangsúlyozta, őket azonban nem lehet csak úgy betiltani, ezért egy új, hivatalos oldalon tért vissza.

Rákay Philip emlékeztetett arra: a Megafon csapatával egy éve kezdtek közösségimédia-felületük építésébe, mert elegük volt abból, hogy a jobboldali, patrióta hangokat elnémítják az interneten.

Szavai szerint megunták azt is, hogy a globalista, baloldali mantra szakad rá mindannyiunkra minden egyes felületről, a Facebooktól kezdve a Netflixig. Ez ellen végül fellázadtak, „felmentek a pályára, és úgy harcoltak, mint még soha”.

Kovács István, a Megafon Központ alapítója erről a küzdelemről lapunknak úgy fogalmazott: amikor 2019 szilveszterének napján kitalálta, hogy miként szálljanak szembe a közösségimédia-térben a baloldali túlsúllyal, akkor jobboldali véleményvezérek egyszerűen még nem léteztek a Facebookon, míg mostanra nagyon jelentős szerepet töltenek be, ezért is kerültek célkeresztbe.

A Megafon által támogatott véleményvezérek közül nem Rákay Philip az első, akit letiltottak. Bohár Dánielt néhány hónappal ezelőtt szintén elkezdte korlátozni a Facebook, ezért az ő oldalát is újraindítottuk, ami hihetetlen gyorsasággal sikerült, és ezt még a Telex is elismerte

– idézte fel. Kovács István úgy fogalmazott: „Felháborító, hogy Rákay Philipet, aki a legnagyobb és legmeghatározóbb politikai véleményvezérré vált Magyarországon, a Facebook egyik pillanatról a másikra letiltotta.” Hangsúlyozta azonban, hogy folytatják a munkát, s ha százszor padlóra küldik őket, akkor százegyedszerre is felállnak onnan.

Megszállták a baloldal játszóterét

Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk alternatív megoldásokon, igyekszünk ezen a helyzeten enyhíteni, de a feladatunk most az, hogy hitet adjunk a jobboldali embereknek. Köztük azoknak is, akiket megpróbálnak elhallgattatni. Azzal tudunk segíteni, ha megmutatjuk, hogy nagyon rövid időn belül újra Rákay Philipnek fogják hívni Magyarország legnagyobb politikai véleményvezérét, amivel példát adhatunk másoknak is

– hangsúlyozta Kovács István, aki hozzátette: most nem a kesergésnek, hanem a harcnak van itt az ideje.

Rákay Philip ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy érthető a túloldal frusztráltsága, mert arra, amit a Megafon felépített a jobboldali véleményvezérekkel a háttérben, nem voltak felkészülve. – Éveken keresztül azt gondolták, hogy a Facebook és az on­line nyilvánosság – ahonnan ma a magyar társadalom és a fél világ az információt, a politikai, közéleti híreket meríti – az örökös hitbizományuk. Létrehoztak egy balliberális játszóteret a saját ízlésük szerinti szabályrendszerrel, kitalálták a „független tényellenőrök” szánalmas szerepét, és azt gondolták, hogy mi ezt tétlenül végignézzük majd.

Fotó: Varga György

Ehhez képest egy évvel ezelőtt, a Megafonnal a hátunk mögött, bementünk ebbe a balliberális homokozóba, és nem az történt, hogy csendben meghúztuk magunkat az egyik szegletben, hanem elvettük a vödreiket és a lapátjaikat is, ami nagyon idegesíti őket.

A sokmilliós eléréseinkkel tönkretettük a játékukat, ezért jött a nekik nem tetsző vélemények korlátozása. Mi mindig hátrányból fogunk indulni velük szemben – elemezte ki a helyzetet Rákay Philip. Hozzátette: lehet ­emiatt keseregni, de tudomásul kell venni, hogy nincs más alternatíva, hiszen 9,7 millió magyarból több mint hétmillió fent van a Face­bookon, és elsődleges hírforrásként tekint a legnagyobb közösségi oldalra. Szerinte éppen ezért mindegy, hogy a hivatalos oldal mostani újraindítása után hány nap alatt tudja az eddigi csaknem 86 ezer követőjét visszaszerezni, dolgozni kell érte. Úgy véli, ha a Patrióta-közösség megérzi, hogy kétnaponta kell újra és újra megkeresni őt vagy a többi véleményvezért, akkor meg fogják tenni. S a saját ismeretségi körükben ugyanúgy fogják terjeszteni az információkat.

Beavatkozás a jövő évi választásokba

– Ezektől a betiltásoktól a mi közösségünk csak erősebb lesz, és lehet, hogy az eléréseink ideig-óráig egy kicsit visszaesnek, de biztos vagyok benne, hogy néhány héten belül a követők száma megemelkedik majd – fejtette ki a kommunikációs szakember. Megerősítette: életveszélyes volna fél évvel a valaha volt legfontosabb országgyűlési választás előtt más utat választani, mert a legfőbb közéleti csatatér továbbra is a Facebook, ha szeretjük, ha nem. Éppen ezért, ha ügyes, kreatív, trükkös eszközökkel kell operálniuk, akkor úgy fogják „meghekkelni” őket. Mindig új oldalakat indítanak, és így fogják az igazukat eljuttatni az emberekhez.

Akkor is így teszünk, ha ez hússzor annyi energiánkba kerül. Velük ellentétben mi szeretünk korán kelni, szeretünk dolgozni, és a hazánk a szenvedélyünk. Megyünk előre, a zseniális követőink pedig jönnek utánunk. Ráadásul ez az egész kihat a bizonytalanokra is, ha ugyanis ők azt látják, hogy van egy erős közösség, amelyiket az igaza miatt folyamatosan elhallgattatnak, az a mi malmunkra hajtja a vizet. Egyfajta online forradalom ez, patrióta módra

– fűzte hozzá Rákay Philip. A jobboldali véleményvezér azt pedig teljesen abszurdnak tartja, hogy a Facebook egyértelműen politikai szándékkal avatkozik be a magyar választásokba. Mint rámutatott, őt például három, a gyermekvédelmi törvény melletti írása miatt tiltották le, gyűlöletbeszédre hivatkozva. Ezt pedig azért tartja megdöbbentőnek, mert aki ismeri az írásait, az pontosan tudja, hogy igen vitriolos ugyan a stílusa, de mi sem áll messzebb tőle, mint a gyűlöletkeltés. Rákay Philip a kérdésünkre elmondta: dolgoznak olyan megoldáson is, hogy vészhelyzet esetén miként lehet a Facebook kikerülésével, direktben elérni a követőiket, de ez nem azt jelenti, hogy alternatív közösségi oldalt kellene építeni, ezt most óriási hibának tartaná.

Felvették a kesztyűt

Kovács István lapunknak elárulta: nyilvánvalóan semmi jóra nem számítanak a Facebooktól. – Ez egy olyan küzdelem, amelyben nem csak egy ideológiával, egy világméretű hálózattal állunk szemben, amelynek nagyon sok, különböző szintje van. Ez egy mindent átszövő rendszer, amely folyamatosan azon dolgozik, hogy a történelem szemétdombjára dobja azt, amiben mi, nemzeti, jobboldali, konzervatív gondolkodású emberek hiszünk. A Facebook sem számíthat azonban arra, hogy a mi harci kedvünk alábbhagy – szögezte le a Megafon Központ alapítója. Rákay Philip ezt azzal egészítette ki: ebben a küzdelemben az a feladatuk, hogy napi szinten tartalmakat állítsanak elő, és érvekkel, megalapozott állításokkal támasszák alá az igazukat. – Az a küldetésünk, hogy a balliberális online médiatérben is keményen küzdjünk a saját értékrendünkért, és kérlelhetetlenül kiálljunk a hazánk mellett – hangsúlyozta a kommunikációs szakember.

Borítókép: Kovács István (Fotó: Bach Máté)