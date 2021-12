Tízezer fölött az új fertőzöttek száma

A legfontosabb, hogy az oltatlanok mielőbb vegyék fel az oltást, hiszen az oltás a legerősebb védelem a betegség súlyos lefolyása ellen. A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

Ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, a kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon.

Emlékeztetjük az újonnan megfertőződötteket, hogy a Favipiravir továbbra is nagyban segíti az otthoni gyógyulást. A gyógyszer a tapasztalatok szerint jó eséllyel megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását és ezzel a kórházba kerülést. A Favipiravirt a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló, enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére, és ingyenesen kiváltható a gyógyszertárakban.

Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét a dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.

Borítókép: Lélegeztetett beteget látnak el védőfelszerelést viselő orvosok és ápolók (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)