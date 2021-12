Több száz hátrányos helyzetű családot lát el a Vajda-Papír

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat útja nem felfelé, hanem lefelé vezet: azokhoz, akik bajban vannak, akik közül sokan nyomorognak. Ez a gyűjtés is megmutatta, hogy ezt értik az emberek. Értik és átérzik, a felebaráti szeretet az egyetlen út, a bejárat a másik emberhez. Amikor jótékonykodunk, feltámad bennünk a felebaráti szeretet

– fogalmazott a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a tíztonnányi higiéniai papírtermék átvételekor a szeretetszolgálat zuglói családok átmeneti otthonában, ahol harminc krízishelyzetbe került család talált menedéket.

Kozma Imre atya hangsúlyozta: nagyon örül a Vajda-Papír Kft. adományának és annak, hogy egyre több vállalat veszi észre, az általa vezetett karitatív szervezeteknek működő programjaik, megoldásaik vannak, közel lépnek a bajban lévő emberhez, megosztják velük az életet, ami pénzben nem fejezhető ki. Szavai szerint

a hátrányos helyzetű családoknak és embereknek igazán szükségük van az „igenre”, hogy valaki azt mondja nekik, hogy „helyed van az életemben”.

Fotó: Mirkó István

A Vajda-Papír ügyvezető igazgatója a cég fontos küldetésének nevezte a társadalmi felelősségvállalás, az adományozás népszerűsítését. Vajda Attila kiemelte:

a koronavírus-járvány okozta nehézségek különösen felerősítik a közös tehervállalás, a segítségnyújtás szükségességét.

A szegénység nem múlik el a járvánnyal, legfeljebb sokak számára láthatatlanabb lesz – mondta, és hozzátette, hogy a Vajda-Papír ezért is választotta partneréül a rászorulókat folyamatosan támogató és őket minden időben felkaroló szeretetszolgálatot. Arról is beszélt, hogy ezek a filantróp figyelmességek segítenek a közgondolkodás formálásában, célzottan fókuszálunk ezáltal az elesettekre és arra is, hogy a legkisebb segítség is óriási támogatás a rászorulóknak.

Fotó: Mirkó István

A Vajda-Papír és a szeretetszolgálat együttműködése 2020-ban kezdődött. A cég a Ti mind hősök vagytok! címmel szervezett jótékonysági akcióban akkor is több mint tizenötmillió forint értékben, több mint tíz tonna higiéniai papírterméket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Betegápoló Irgalmasrend intézményeinek, hogy támogassa a szociális és egészségügyi ellátó hálózatot. A vállalat 2021 májusában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat esélyteremtő gyermekprogramjait is támogatta: hatezer hátrányos helyzetű gyermeket látott el egy esztendőre elegendő higiéniai papírtermékkel, és a cég a szeretetszolgálat esélyteremtő gyermekprogramjai keretében a hátrányos helyzetű gyerekeknek működtetett óvodáknak, általános iskoláknak, a „Játszva megelőzni!” Játszótér Program szociális játszóházainak és a nevelőszülői hálózatnak adományozott kétkamionnyi, több mint tíz tonna higiéniai papírterméket.

Borítókép: Kozma Imre és Vajda Attila (Fotó: Mirkó István)