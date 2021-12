Vallott a koronatanú a Dokk-gyilkosságról

A Fővárosi Törvényszéken kedden reggel megkezdődött a perújítás a Hajógyári-szigeten 2011-ben meggyilkolt H. Géza ügyében. Az egykor az éjszaka császárának tartott Vizoviczki László Dokk diszkójának két kidobóját, B. Ádámot és Z. Alfrédot azzal vádolták, hogy társaikkal együtt összevertek és a Dunába dobtak egy 21 éves férfit, ám a bíróság bizonyítottság hiányában jogerősen felmentő ítéletet hozott. Az ítélethirdetés kapcsán még az első fokon eljáró bíró is úgy fogalmazott, hogy ő „jogot, nem pedig igazságot szolgáltatott”. Az eljáró bíróságok még a garázdaság bűncselekményét sem mondták ki, pedig megállapították, hogy a kidobók összeverték az ittas vendéget, akit kicipeltek a Dokkból. A jogerős felmentés után a vádhatóság a Kúriához fordult azzal, hogy állapítsa meg a garázdaságot, ám elutasították a keresetüket.

A PestiSrácok korábban megírta: fordulatot végül az hozott az ügyben, hogy előkerült egy rejtélyes tanú, aki Vizoviczki egyik ismerőse, és akinek köszönhetően feltárulhatnak a rejtélyes haláleset eddig nem ismert körülményei. A 24-es számú koronatanút zárt hírközlési rendszeren át a szegedi Csillagbörtönből kapcsolták a törvényszékre. (A tanú elítélt, a büntetését tölti Szegeden.)

A Blikk tudósítása szerint a tanú arról beszélt, hogy 2011-ben egy nagyobb társasággal rendszeresen járt a Hajógyári-sziget szórakozóhelyeire. VIP-vendégnek számítottak, a másodrendű vádlott biztosította a parkolását a luxuskocsijának, de a kényelmükről és az értékeik megőrzéséről is gondoskodott. Jogosítványa nem volt, aznap a kocsiját az egyik barátja vezette a Dokkig, akivel azonban elváltak egymástól. Mivel nem érezte jól magát, a másodrendű vádlottal, Z. Alfréddal vitette volna haza magát, de nem találta. Amikor a keresésére indult, egy másik biztonsági őr a sziget egyik része felé mutatott, mondván, hátravittek valakit kijózanítani. A 24-es számú tanú elmondása szerint nem sokkal később meglátta a két vádlottat, ahogy egy eszméletlen fiatalembert cipelnek magukkal. A tanú elmondása szerint a magatehetetlen férfi homloka véres volt, a nadrágja pedig le volt tolva. Az egyik biztonsági őr azt mondta neki, lelocsolta a vendégeket, ezért viszik el, majd – állítólag – azt is hozzátették, hogy most megtanítják úszni. A férfi ezután visszament a kocsijához, Z. Alfréd pedig hamarosan hazafuvarozta. Ezután még fel is kéredzkedett az alkalmi sofőr lakásába a mosdóba, majd taxival távozott. – Meg sem fordult a fejemben, hogy tényleg be fogják dobni a vízbe. Csak napokkal később tudtam meg, hogy mi történt. Egyszer azt mondta, hogy nem így akarta, máskor pedig azt, hogy nem is ő volt – fogalmazott a távmeghallgatás során a középkorú férfi. A megvádolt biztonsági őrök e vallomással kapcsolatban kijelentették: a férfi hazudik. A perújításban jövő áprilisban tartanak ismét tárgyalást, akkor újabb tanúkat hallgatnak meg.