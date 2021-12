Városháza-gate: további négy ingatlant mutyizhatott el a főváros

Bizalmas levelezés került a birtokomba a Budapest Főváros Városi Vagyonkezelő Zrt. ügyintézője és Berki Zsolt között összesen négy fővárosi ingatlan értékesítése kapcsán

– mondta a PestiSrácok.hu-nak Budai Gyula, hangsúlyozva: teljesen világosan kirajzolódik, hogy az eddigieken felül további ingatlanok is Berki Zsolt által, jutalékos rendszerben lettek értékesítve.

A fideszes országgyűlési képviselő – aki a Fáy utca 69., az Öv utca 10/A., az újpesti uszoda telke, valamin egy Etele úti ingatlan kapcsán szerzett bizonyítékait is átadta a rendőrségnek – a Nemzeti Nyomozó Irodának tett büntetőfeljelentésében részletezte: az újpesti uszodát, amely az Árpád úton található, hétszázmillió forint plusz áfa összegért hirdették korábban. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. honlapján már nem is található meg a meghirdetett ingatlanok sorában, vagyis már sikerült eladni azt – a levelezés tanúsága szerint ismételten Berki Zsolt közreműködésével. A Fáy utca 69. szám alatt található terület a főváros honlapja szerint bruttó 109 220 000 forintért kelt el a Starhouse Immo Kft. részére. Az Etele út 55. szám alatt két külön helyrajzi számon szereplő ingatlanok tulajdoni lapját is elküldte az ügyintéző Berki Zsoltnak. A 3475/3 ingatlant pályázat útján hirdették meg, összekapcsolva a 3475/57 helyrajzi számon, Tétényi út 63. számon található ingatlannal, összesen kétmilliárd forint plusz áfa vételáron – rögzítette.

A PestiSrácok.hu cikke szerint Budai Gyula a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármestert is megszólította, majd emlékeztetett, hogy

a Fővárosi Közgyűlésben a módosító javaslatukkal kiherélték a városháza értékesítésének vizsgálatára létrehozandó vizsgálóbizottságot, de sebaj, majd a rendőrség kivizsgálja, mi történt pontosan.

Borítókép: Budai Gyula (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)