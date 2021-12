Egy tanú szerint Karácsony mindent tudott a Városháza eladásáról

Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője a Városháza épülete előtt ismertetett egy levelet, amelyet egy olyan személy írta, aki jelen volt a Városháza eladása kapcsán szervezett, a balliberális vezetés által máig letagadott tárgyalásokon.

A jelenleg inkognitóban lévő személy által írt, közjegyző által hitelesített szövegben az áll, hogy a levélben foglaltakat a hatóság és a fővárosi ügyeket vizsgáló bizottság előtt is kifejti. Láng Zsolt kiemelte: a vizsgálóbizottság hétfői, következő ülésén indítványozzák a tanú meghívását, meghallgatását. A bizottság kormánypárti tagja a levélben foglaltak kapcsán úgy értékelt, hogy ez egy komoly fejlemény az ügyben,megkérdőjelez sok mindent, amiről eddig Karácsony Gergely beszélt a nyilvánosság előtt az ügy kapcsán.

– November elején tört ki a Városháza-botrány és derült ki az egyéb fővárosi ingatlanokkal kapcsolatos tízszázalékos jutalékrendszer. Azóta Karácsony főpolgármester úr semmi mást nem tesz, mint azt hajtogatja, hogy nincs ügy, ez egy kreálmány, amit a média, a Fidesz és az orosz titkosszolgálat csinált – szögezte le Láng Zsolt, aki ismertette a közjegyzői okiratban foglaltakat.

A dokumentumban a tanú több olyan körülményt is megerősített, amely a Városháza-gate ügyének súlyosságát támasztja alá. Mint írta, a fővárostól keresték meg a Városháza eladása és más ingatlan-adásvételek kapcsán, mert jelenleg nagyobb értékű ingatlanok fejlesztésének szervezésével, tanácsadással foglalkozik. A fővárosi vagyonkezelőben elhangzottakról azt mondta, hogy a főváros vezetőinek, így Karácsony Gergelynek a tudtával és beleegyezésével történtek az értékesítések. Egy következő megbeszélésen, amelyen a tanú Berki Zsolttal találkozott, elhangzott, hogy 10 százalékot kér az értékesítés után, ám nem magának, „abból magasabb körök is részesülnek”. Miután ismertette a befektetőkkel Berki Zsolt feltételeit, azok elálltak vételi szándékuktól.

A levél teljes szövege:

„Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában, az alábbi, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot teszem. Ezzel az a célom, hogy rögzítsem a valós tényeket és megállítsam a személyemmel kapcsolatos,

a sajtóban elhangzott negatív, esetenként nem valós állításokat, a lejáratókampányt. Ez mára már a munkámban súlyos károkat okoz. Közgazdász vagyok, pályám során a bankszektorban dolgoztam, majd ingatlanfejlesztői, ingatlanhasznosítási feladataim voltak. Jelenleg nagyobb értékű ingatlanok fejlesztésének szervezésével, tanácsadással foglalkozom.

2021 május elején invitáltak meg egy, a fővárosban eladásra szánt ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatóra. Nem én kerestem a fővárost, hanem ők kerestek meg engem. A tájékoztató a Fővárosi Vagyonkezelő Központ irodájában zajlott, ahol annak vezetői az elhangzottak szerint befektetőket kerestek több, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan megvásárlására. Ezek között szerepelt a főpolgármesteri hivatal épületegyüttese is. Azt 40 milliárd forint körüli áron kívánták eladni. A tájékoztatón nagyrészt Barts úr beszélt, aki az ingatlanfejlesztés lehetséges szakmai alternatíváit is felvázolta, amiről már korábban tanulmányok is készültek és válaszolt a kérdésekre. Elhangzott, hogy az értékesítések a főváros vezetőinek, így a főpolgármester tudtával, beleegyezésével történik. A vagyonkezelő vezető elmondása szerint az ingatlanok értékesítése nyilvános pályázattal történik. A végső döntést a főváros vezetése határozza meg. A befektetőt érdekelte az ingatlan, arról beszéltek, hogy megvásárlás után felújítanák, fejlesztenék és hosszú távra bérbe is adnák a szükséges területet a fővárosnak.

Egy következő befektetői megbeszélésen Berki Zsolt elmondta, hogy az egyes értékesítések után az ő tiszteletdíja 10 százalék. A szokatlanul magas összeget azzal indokolta, hogy abból magasabb körök is részesülnek a fővárosnál. Berki úr azt is elmondta, hogy a pályázatokat szükség esetén irányítottan, testreszabottan írják ki, ezért van szükség előzetes egyeztetésre. Berki úr magatartásával

kapcsoaltban az volt a tapasztalatom, hogy mindig nagyon magabiztosan viselkedett, például a vagyonkezelőnél történt beszélgetés előtt is, a vezetőnél történt találkozástól is úgy éreztem, valamiféle

felsőrendűbbség árad belőle. Miután a befektetők felé én összefoglaltam Berki úr igényeit, a befektető megfogalmazta a vele kapcsolatos fenntartásait. A tiszteletdíjra vonatkozó igényét nem

kívánták teljesíteni, a vételi szándéktól elálltak. Az én közreműködő szerepem ezzel megszűnt. Nyilatkozatomat a jelenlétemben elhangzott tények rögzítése miatt teszem. Vállalom, hogy a leírtakat fővárosi önkormányzat képviselő-testülete által felállított vizsgálóbizottság előtt és a rendőrségen is megerősítem.”