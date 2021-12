Folyamatosan teszik utcára az embereket a főváros közműcégeinél

Azt sem cáfolták, hogy az FKF-nél is tisztogatnak, sőt még belső levelezés is volt arról, hogy az elküldöttek létszáma ne érje el a csoportos létszámleépítés határát – derül ki a Metropol írásából.

A BKM Sajtó szerint

… az FKF Nonprofit Zrt. menedzsmentje hozott – a főpolgármesteri bejelentéstől függetlenül, időben azt messze megelőzően – döntést még 2020 október végén a létszám csökkentéséről. Ez alapján történt meg azon folyamatok és munkakörök átvizsgálása, amelyek elláthatók a munkakört betöltő személyek számának csökkentésével és a feladatok racionálisabb szervezésével. A valóság az, hogy összesen 17 fő munkaviszonya szűnt meg, amelyből összesen 4 fő dolgozott fizikai munkakörben.

Az ünnepek előtt rúgták ki Karácsony Gergelyék a kétgyerekes férfit

Folyamatos a „ritkítás” a budapesti közműcégeknél a már nyár eleje óta bizonytalanságban tartott férfi szerint, aki a Metropolnak adott megrázó videóinterjújában elmondta: a cégvezetők egyértelműen a fizikai dolgozókra utaznak.

A kirúgott férfi részletekbe menően mesélte el a jobb sorsra érdemes dolgozók tapasztalatait:

„Sorra rakják ki az embereket. Tucatszámra”

„Nyár elején, közepén megsúgta valaki, hogy engem is ki akarnak rúgni, mert megritkítják a cégeket. Az az igazság, hogy nem akartam elhinni. Arra gondoltam, 22 év után miért éppen engem raknának ki. Arra is gondoltam, van két kiskorú gyerekem, és arra is gondolnak valahogy. Azt nem merem megmondani honnan súgtak, mert félek, hogy utánanyúlnak. Azért sem gondoltam, hogy kirúgnak, mert szerintem értek ahhoz, amit csinálok. Nyár óta gyomorgörccsel mentem be minden nap. Nincs olyan nap, hogy ne jönnének hírek új kirúgásokról. Sorra rakják ki az embereket. Tucatszámra. Persze vigyáznak, hogy ne legyen egyszerre tíznél több (ami már csoportos leépítésnek minősül, így az bejelentésköteles), egyszerre csak hármat-négyet.”

A kisembereket kirúgják, a tanácsadókról, csókosokról lista van

A fővárosi fürdőktől tudok, a kéményseprőktől, a Főtávtól, a közterület-fenntartóktól, pedig ott mindig azt mondják, hogy létszámhiány van. A csókosok közül… ott biztosan tudnék… ott senkit nem rúgtak ki.

„Náluk nem érdekesek ezek a milliók. Körbemegy egy lista Karácsony tanácsadóiról is. Mindenki látta a fizetést… Nagyon durva kommentek voltak. Vagy harmincan vannak ezen a listán. Alig lehet megszámolni. Itt alig van egymillió alatti fizetés. És azt mondják, ezek az emberek be se járnak dolgozni. Többen figyelik őket Facebookon, hogy mit csinálnak a főváros pénzén.”

Kálmán Olga (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Ki bosszantja legjobban az embereket?

Kálmán Olga… Ő posztol a legtöbbet… Meg hát őt ismerik a TV-ből. Őt nem is látni a Városházán. Egész nap gyűlésekre jár meg politizál. Látjuk a Facebookon mindennap, hol dumál… Közben a főváros fizeti. Havi egymillió, pontosan tudni. Sok embernek jó lenne ez a pénz.

„A híres modell, Mihalik Enikő férjéről is beszélnek (Korányi Dávid, Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója és jó barátja. A pár kétlaki életet él, az Egyesült Államok és Magyarország között ingáznak – a szerk.). Őt sem látni soha a hivatalban. A pénzt azt zsebre teszi… A listán az van, hogy ő is elvisz egymilliót.”

Úgy vesznek fel milliós fizetéseket, hogy be sem járnak

„A legjobban az bosszantja az embereket, hogy ezek az emberek a milliós fizetésekért be sem járnak. Tulajdonképpen nem csinálnak semmit. Aztán pofátlanul kiposztolják a Facebookra, éppen merre vannak. Nyáron kiverte a biztosítékot, hogy az egyikük… yachtozott valahol, és aztán ráírta, hogy „home office”… Körbemennek ezek a dolgok. Aztán ökölbe szorul az emberek keze, főleg, amikor kirúgják őket. De hallani olyanokról is, akik már k..ra meggazdagodtak a Karácsony háta mögött. Látni a kezükön a milliós órákat. Amikor dicsekszenek vele. Minket meg kiraknak az utcára… és megy a sírás, hogy nincs pénz…”

A teljes, eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Facebook/KKF)