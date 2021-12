Ha Európának van még lelke, az nem Nyugat-Európában van

Felvethető, hogy manapság beszélni lehet egyfajta Salvini-jelenségről, mivel a migrációs politikában nagy szerepe van annak, amit a volt olasz belügyminiszter képvisel. Ennek kapcsán, az Origó kérdésére, hogy ez miért fontos, illetve emiatt tekinthető olyan karizmatikusnak, mint a magyar miniszterelnök, Bayer Zsolt elmondta:

igen, hiszen ha megnézzük az abszurditást és a szürreális világot,

Salvini belügyminiszterként a ki tudja, hányadik, Soros Györgyhöz köthető NGO által finanszírozott migránstaxiztató hajót egész egyszerűen nem engedte kikötni Lampedusa szigetén, ami színültig tele volt migránsokkal.

Egyrészt ez volt a dolga – ez törvényi felhatalmazás szerint is feladata volt – státusából következően is. Másrészt egyszerűen mintegy a normalitást követő, hazaszerető emberként is ez volt a dolga. Ehhez képest

még mindig bírósági eljárás alatt áll, és börtönnel fenyegetik, úgy, hogy a szicíliai főügyész maga vallotta be, hogy semmilyen jogi alapja nincs Salvini perbe hívásának, de ugye kit érdekel ez egy szürreális világban. Ezt az embert, aki végezte a dolgát belügyminiszterként, ma börtönnel fenyegetik.

Borítókép: Matteo Salvini, a Liga párt elnöke az Európai Ház – Ambrosetti elemzőintézet gazdasági fórumára érkezik az észak-olaszországi Cernobbióban 2021. szeptember 5-én (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Matteo Bazzi)