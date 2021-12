Idén rendkívüli influenzaszezonra kell számítani

A magyar lakosságnak általában a 15-20 százaléka fertőződik meg influenzavírussal. Tavaly ez az arány gyakorlatilag nulla volt, idén viszont az előrejelzések 30-40 százalékos, rendkívül magas fertőzöttségről szólnak – hívta fel a figyelmet Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője. Mint rámutatott, a 2020–2021-es szezonban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt az influenzajárvány elmaradt. A lezárások nyomán Dél-Kelet-Ázsiából – ahol az adott évi influenzajárványt elindító influenzatörzs rendszerint kialakul – nem volt repülőforgalom és általában utasforgalom sem, tehát a vírus Európába is csak minimális mennyiségben jutott el, a következetesen betartott védőintézkedéseknek köszönhetően ugyanakkor esélye sem volt elterjedni. A szakember szerint azonban az idei év más, mivel van utasforgalom és a védőintézkedések is hézagosabbak, így a vírus H3N2 törzse már Horvátországban, Hollandiában, Oroszországban, Skóciában Írországban és Svédországban is megjelent, így biztosra vehető, hogy hazánkat sem fogja elkerülni. Hozzátette,

az influenzaaktivitás egyelőre alacsony, de ahol nem vezetnek be a koronavírus miatt szigorúbb védőintézkedéseket, és ahol engedélyezik a tömegrendezvényeket, ott a berobbanás szinte elkerülhetetlen.